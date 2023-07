Coumba Gawlo dévoile une vidéo audacieuse "Sante Rék"

La diva Coumba Gawlo a présenté ce lundi à la presse nationale et internationale sa toute nouvelle vidéo aussi audacieuse qui reflète les plus grands secrets de la diva en sa qualité d'artiste chanteuse.





Après une pause, elle est revenue en force avec la sortie d’un nouveau single "Sante Rék" (sa première chanson après son come-back) avant sa tournée nationale et internationale. La vidéo est tournée au cœur du magnifique stade Abdoulaye Wade de Diamndiadio. Elle met en vedette ce chef-d'œuvre avec ses plus belles mosaïques.





Coumba Gawlo continue ainsi d’apporter un plus en termes de qualité et d’originalité, sur l’échiquier musical national, africain et international, avec ce single "Sante Rék" pour rendre grâce à Dieu après une longue période de retraite de la scène musicale pour raison de santé et remercier tous ceux qui ne cessent de lui témoigner leur affection et leur soutien.





"Sante Rék" se veut un produit de référence par la qualité du son et des images, les couleurs et la chorégraphie qui marquent une nouvelle étape du parcours artistique de la diva, après son concert de come-back, le 13 mai, la sortie du clip "Khasseniya" tiré de l’album "Terrou Waar", le lancement du concept "Carré VIP", un dîner avec une prestation en live et un défilé de mode.





Selon le journaliste critique musical Alassane Cissé, Coumba Gawlo vient de confirmer sa personnalité et sa prestance sur la scène musicale à un style musical qu'on peut savourer partout dans le monde, grâce à sa bonne qualité. Ce même avis est partagé par les journalistes après une séance de projection de la vidéo à deux reprises. La critique nationale juge à l'unanimité que le titre "Sante Rék" est d'une qualité artistique exceptionnelle.