Coupe d’Afrique des Miniers : les sociétés minières consolident leurs relations sur le terrain de football

La première édition de la Coupe d’Afrique des Miniers (CAM) a été une réussite. Un coup d’essai qui a rempli toutes les attentes. Cette première édition a été marquée par de beaux matchs de football opposant les sociétés minières des régions minières de Thiès et de Dakar. Elle a débuté depuis le 3 janvier 2024 et se poursuit jusqu’à la semaine prochaine.









Le Directeur Général de la Grande Côte Opérations (GCO), Guillaume Kurek est revenu sur les enjeux de ce tournoi. Son club a remporté aux tirs au but (5-4), la demi-finale face à l’équipe de Dangote, au sortir d'une partie épique sanctionnée par un match nul d'un but partout (1-1).





Le tournoi qui s’est déroulé le mercredi 10 janvier au stade municipal au stade municipal de Tivaouane cherche à consolider les liens entre les sociétés minières.

« Ce tournoi aspire à tisser des liens solides au sein de notre communauté industrielle. En créant une plateforme d'échanges et de rencontres entre les acteurs du secteur minier, cet événement prend une importance cruciale, d'autant plus que le secteur extractif du Sénégal a enregistré une hausse notable de près de 18% de ses revenus en 2022, selon le récent rapport de l'ITIE », a justifié Guillaume Kurek.







Cette compétition suscite déjà l’engouement en attendant la finale prévue la semaine prochaine au Terrain de Football de Diamniadio. « Le Ministère des Mines et de la Géologie sera l'invité d'honneur de cette édition 2024 », annonce le DG de GCO qui insiste sur « l'importance et la pertinence de cet événement pour notre secteur ».





La Chambre des Mines du Sénégal s’est réjouie de ce rassemblement exceptionnel de la communauté minière et des amateurs de football autour de cette initiative novatrice, qui, dit-elle s’est avérée être « une célébration sportive et sociale, renforçant ainsi la cohésion et l'esprit de camaraderie au sein de notre industrie. Donc cette compétition renforce les liens entre les acteurs du secteur tout en offrant un spectacle de qualité sur le terrain ».





Un zircon de qualité





Au cours de cette rencontre, le Directeur Général de GCO, Monsieur Guillaume Kurek a vanté les priorités du zircon extrait au Sénégal notamment à Diogo. « Le zircon extrait des mines de Diogo est de très bonne qualité. Les exportations se portent bien malgré les tensions notées sur le marché mondial », a indiqué Guillaume Kurek qui a ajouté : « On a réussi une très bonne qualité de produits. On fait à la fois du titane et du zircon qui ne représentent que 15% de notre production. On a eu un marché très difficile en 2023 avec une baisse de son prix de vente et même sur le 3e trimestre des volumes qui n'arrivaient pas à trouver des clients ».





Il y a deux ans, GCO était classée à la 6ème place des sociétés minières en termes de contribution à l'économie sénégalaise. Mais selon le Directeur Général de cette société, les données ont changé. « Nous sommes désormais à la quatrième place sur ce classement d’entreprises minières contribuant à l’économie du pays. On est très satisfait d’avoir augmenté notre contribution via des retombées fiscales plus importantes », a révélé Guillaume Kurek. Il a aussi évoqué la Responsabilité Sociétale d'Entreprise qui repose exclusivement sur l'intérêt des populations de Diogo. « On est vraiment dans un dialogue continu avec les populations de Diogo. Nous sommes attentifs à leurs préoccupations », a concédé Guillaume Kurek.