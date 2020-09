Covid-19 : 43 nouveaux cas, 2 décès et 147 guéris

La flèche des guéris de la Covid-19 reprend l'ascenseur. Avec 143 vendredi dernier, elle avait chuté à 23 hier samedi avant de repartir en hausse ce dimanche avec 147 patients déclarés guéris.Les nouvelles contaminations quant à elles, restent stabilisées dans une tendance baissière avec 43 nouveaux cas sur un échantillon de 1266 tests réalisés soit un taux de positivité de 3,57%.Sur les 43 nouveaux cas, 16 sont des cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'action sociale, 2 importés ont été enregistrés à l'aéroport Blaise Diagne qui ne cesse de dénombrer quotidiennement des cas même si c'est relativement faible. 25 cas issus de la transmission communautaire ont été détectés à :Mbour (3),Thiès (2), Dakar-Plateau (1), Guédiawaye (1), Joal (1) , Keur Massar (1), Kolda (1), Lliberté 6 (1), Mamelles (1), Ngor (1), Niarry Tally (1), Ouest-Foire (1), Oussouy (1) , Pikine (1) , Popeunguine (1), Richard Toll (1), Sicap Dieupeul (1), Ziguinchor (1), Zone B (1) et Zone de captage (1).2 décès ont été enregistrés et 32 cas graves sont en observation dans les centres de réanimation.À ce jour, le Sénégal compte 14280 cas positifs dont 10520 guéris, 297 décédés et 3462 sous traitement.