Crash, prise d’otages… : L’Aibd se prépare à toutes les éventualités

L’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) est dans la prévention des crises et des attaques. Il se met à niveau pour faire face à toutes les éventualités. Le mardi 12 décembre 2023, un exercice de simulation de crash d’un aéronef a été réalisé. Il y avait à bord 40 passagers et 4 membres de l’équipage. Plus inquiétant, il y avait des projectiles et une tentative de prise d’otages. Le but de l’exercice, c’est de tester la capacité de riposte du dispositif sécuritaire de l’AIBD. C’est une simulation mais qui a tout son sens et toute sa pertinence dans un contexte de tension dans la sous-région.









« L’Etat du Sénégal, face aux menaces terroristes qui pèsent sur le monde, déploie les moyens pour garantir la sûreté et la sécurité au niveau des aéroports du pays », a signifié le Ministre des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, Me Antoine Mbengue.







Cette simulation a impliqué toutes les entités de l’aéroport. Garantir la sécurité au sein d’un aéroport est un déterminant de sa notoriété, de sa compétitivité et de sa performance. « L’exercice a été bien mené. Les équipes qui doivent s'assurer de la bonne tenue de l’aéroport en termes de sûreté et de sécurité ont maîtrisé leurs rôles », a constaté le Ministre.







A la vérité, la garantie de la sécurité entre en ligne de compte du processus de faire de l’AIBD, un aéroport arrimé sur les standards internationaux en matière sûreté et de sécurité.







« Le Sénégal est sur la bonne voie pour réussir à faire de l’AIBD un aéroport digne de sûreté et de sécurité. Aujourd'hui, nous faisons un exercice. Mais notre comportement au quotidien doit être celui de la préservation de la sûreté et de la sécurité. Avec toutes les menaces, nous devons veiller au quotidien à la sécurité », exhorte le ministre qui a ajouté que : « dans le Plan Sénégal Emergent (PSE), le Président Macky Sall a prévu de faire de l'AIBD, un hub sous-régional ».







Le ministre a reconnu que la concrétisation de cette vision, de cette ambition repose sur l’optimisation des mesures de sécurité. « Dans le Programme du Ministère des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, le gouvernement travaille à ce que le développement de la sûreté et de la sécurité soit un projet ambitieux », a laissé entendre le Ministre, Me Antoine Mbengue.







L’union fait la force. La garantie de la sécurité ne peut pas être assurée de manière parcellaire. D’où l’implication de toutes les structures qui ont des liens directs avec la sphère aéroportuaire.





L’aéroport de Saint-Louis et celui militaire de Thiès, les autres maillons du dispositif global







« Toutes les structures qui sont liées à la sphère aéroportuaire se sont mobilisées et chacune a pu développer son plan sectoriel de sécurité et de sûreté pour pouvoir juguler un éventuel incident », a magnifié le Ministre qui a relevé la pertinence du programme du Président Macky Sall, notamment la reconstruction des aéroports du Sénégal.







Le Ministre Antoine Mbengue s’est réjoui du fait que « par la construction de l'aéroport de Saint-Louis et la réhabilitation de l'aéroport militaire de Thiès, on donne des possibilités a un déroutage sur Saint-Louis ou sur Thiès ». En définitive, le programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal offre d'autres possibilités de sûreté et sécurité si un incident venait à se produire.







Le Directeur général de l’AIBD, Abdoulaye Dièye, a rassuré que leur institution a placé la barre de sécurité à un niveau très élevé. « Nous sommes dans un environnement très sensible. Et, nous ne pouvons pas parler d'aéroport sans pour autant mettre en place des infrastructures et des équipements de dernière génération pour faire face aux éventuelles attaques et incidents qui pourraient se produire », a affirmé Antoine Mbengue.