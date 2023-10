Création d’emplois, Finalisation du PAP3, Exploitation du Pétrole et du Gaz… : Doudou Kâ définit son champ d’actions prioritaires

Le nouveau Ministre de l’Economie du Plan et de la Coopération, Doudou Kâ a officiellement pris fonctions le 17 octobre. Il remplace ainsi Oulimata Sarr.









A 6 mois de la fin de la mandature, l’ancien Ministre des Transports aériens ambitionne avec sa nouvelle équipe d’apporter des réponses à la prise en charge des besoins des Sénégalais. Une part belle sera réservée aux jeunes et aux femmes.





A l’entame de la cérémonie officielle de passation de service, Doudou Kâ a tenu à adresser ses sincères félicitations pour « le travail remarquable, le dévouement et la détermination que Oulimata Sarr a fait montre au cours de son magistère ».





Pour relever les défis de cette nouvelle mission, M.Kâ et conformément aux instructions du Chef de l’Etat et de son premier Ministre, s’attellera à la réalisation des principales priorités pour assurer l’émergence. Il s’est engagé à poursuivre l’effort de consolidation de la souveraineté économique, le renforcement de la dynamique de croissance créatrices d’emplois décents avec une meilleure implication du secteur privé. L’autre axe prioritaire de sa feuille de route reste la promotion de l’insertion et l’employabilité des jeunes, la lutte contre la vie chère et l’amélioration du pouvoir d’achat des populations. Il préconise également de répondre à toute urgence économique ou sociale, de finaliser les projets prioritaires du Chef de l’Etat et de parachever le 3ème Plan d'Action Prioritaire (PAP3) avec l’entrée du Sénégal dans l’ère de l’exploitation du pétrole et du gaz. Il ouvrira à préparer la sortie sans heurt de notre pays de la catégorie des Pays les Moins Avancés (PMA).





Pour y arriver, le nouveau ministre annonce la mise en œuvre du Programme d’impulsion de la croissance (Pic) qui s’adossera au Pap3, en ciblant des secteurs et des chaînes de valeurs prioritaires pour la croissance et la création d’emplois. Ce programme devra aussi prendre en compte l’équité territoriale car, explique le nouveau Mepc, « il est crucial que les populations locales bénéficient des retombées de la croissance. Son objectif est de libérer des ressources de niches importantes qui constitueront des ressources budgétaires additionnelles pour redistribuer la richesse aux Sénégalais les plus nécessiteux et soutenir la croissance créatrice d’emplois ».





L’atteinte de ces objectifs passe par la mise en place des mécanismes de mobilisation du secteur privé avec un cadre législatif bien défini. « Nous devons trouver les mécanismes de mobilisation du secteur privé national en mettant en œuvre la loi Ppp pour optimiser la création et le partage de revenu sur le territoire national », a préconisé le Ministre Doudou Kâ. L’amélioration de l’accès au crédit des Pme et Pmi sera également un enjeu majeur. A cet effet, il est nécessaire de revisiter, et de moderniser les instruments de financement et d’appui (Fongip, Fonsis, Der, 3Fpt, Adepme) et de renforcer leur synergie pour optimiser leurs impacts sur l’économie nationale.





« Ce programme d’impulsion de la croissance permettra d’accélérer des investissements massifs en réduisant progressivement l’engagement du budget national », informe-t-il.