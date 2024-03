Création d’emplois, Préservation du pouvoir d’achat : Le candidat Serigne Mboup expose ses solutions

Tirer des milliers de jeunes du chômage. Tel est l’une des promesses du leader du Mouvement And Nawle qui a fait une déclaration dans son siège sis à la Foire. Au troisième jour de la campagne, il a mis l’accent sur la création des emplois inscrits dans son programme « Yok ba Yegko ».





« C’est le secteur privé qui crée de l’emploi. Les agriculteurs, les artisans de l’achat jusqu’à la vente tout est création d’emplois », croit Serigne Mboup. Rien qu’avec le texte, le Sénégal peut développer des niches d’opportunités et des milliers d’emplois. « 500 milliards de F CFA partent à l’extérieur. Et avec cette somme, on peut gérer nos artisans. Le secteur privé peut créer un million d’emplois en 5 ans », a avancé Serigne Mboup.





La flambée des denrées de première nécessité a été abordée. La cherté du coût de la vie fragilise davantage le pouvoir d’achat des Sénégalais qui sont de plus en plus plongés dans l’incertitude. Face à ces problèmes, le Président Serigne Mboup a préconisé la modernisation de l’agriculture aux fins d’assurer la sécurité alimentaire d’une part et d’autre part de créer des emplois. « On peut réaliser des économies d’un milliard sur les charges de l’Etat pour la réduction des denrées de première nécessité. C’est une subvention temporaire », précise-t-il.