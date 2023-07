Croissance économique et création d'emplois durables : Amadou Ba souligne le rôle de l’investissement privé

Le forum Invest In Sénégal a baissé ses rideaux, après deux jours de discussions intenses sur les nombreuses opportunités d’investissement qu’offre le pays. La cérémonie officielle de clôture s’est tenue ce vendredi.









« Une étape majeure dans notre ambition de faire du Sénégal un véritable hub économique en Afrique »





Venu présider la rencontre au nom du Chef de l’Etat, le Premier ministre du Sénégal a soutenu que cette première édition marque « une étape majeure dans leur ambition de faire du Sénégal un véritable hub économique » en Afrique, et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest. Selon Amadou Ba, en ouvrant hier (jeudi) cette rencontre internationale sur l’investissement au Sénégal, le président de la République a renouvelé « le ferme engagement de notre pays à attirer et à conserver les investissements dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant, tout en rappelant l’ADN du pays de la Téranga, terre d’ouverture et d’échanges ».





A ce titre, le chef du gouvernement sénégalais a vivement remercié les uns et les autres. « Je tiens à vous remercier car, en l’espace de ces deux jours, vous avez fait du Sénégal l’un des centres planétaires du monde des affaires. Cette diversité, témoignant de l'attrait indéniable du pays, est également la preuve éclatante que la vision du président de la République Monsieur Macky Sall d'un Sénégal ouvert aux affaires est aujourd’hui partagée à travers le monde », a laissé entendre Amadou Ba, en présence du Ministre Oulimata Sarr et du Directeur général de l’APIX, Dr Abdoulaye Baldé, notamment.





« L'investissement privé est un moteur crucial de la croissance économique et de la création d'emplois durables »





Durant ces deux journées de discussions, de présentations et de mise en relation, il dit avoir retenu que l'État du Sénégal a réaffirmé sa volonté ferme et déterminée de renforcer la place du secteur privé pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie de développement du pays. « Nous sommes convaincus que l'investissement privé est un moteur crucial de la croissance économique et de la création d'emplois durables. Ainsi, nous nous engageons à maintenir les efforts pour mettre en place un environnement davantage propice aux affaires », a d’emblée soutenu Amadou Ba.





Plusieurs accords importants ont été conclus





Le représentant du Président Macky Sall a également renseigné que des accords importants ont été conclus pendant ce forum Invest in Senegal, notamment : l’accord d’investissement conjoint pour le développement de la zone économique spéciale de Diass, entre APIX-SA, ARISE, NRC et AFC pour un montant de 265 millions de dollars en faveur du développement rapide de 220 hectares sur une partie de la ZES de Diass ; le contrat avec les entreprises sénégalaises (SERTEM et Diass industries) chargées de la réalisation des travaux, qui seront lancés en marge de la réception du terminus de la gare du Train express régional de l’Aéroport international Blaise Diagne prévue demain (samedi) ; le lancement d’un fonds de développement des territoires de 5 milliards de dollar, sous l’égide du groupe des Nations unies sur le développement durable ; l’appétence pour l’investissement de 2 milliards de livres par an pour UK Export dans le but d’accompagner l’installation des entreprises britanniques au Sénégal ; l’intermédiation avec FONGIP et BNDE pour 2 000 milliards de francs au profit des entreprises sénégalaises ; la volonté de mettre en place un véhicule de financement pour les infrastructures et pour l’assainissement ; et par ailleurs, plusieurs lettres d’intentions d’investissements privés ont été signées, notamment pour l’exploitation pétrolière et gazière, l’assainissement urbain, les zones économiques spéciales.





Au-delà des projets et des secteurs présentés lors de ce forum, le Premier ministre s’est réjoui particulièrement de la diversité et du haut niveau de représentation des participants et du soutien que le Sénégal a obtenu de pays amis, tant au niveau de l’engagement de leur gouvernement, qu’au niveau de leur secteur privé.