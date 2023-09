Croissance pérenne de l’économie numérique : la DER s’ouvre aux PME pour discuter des enjeux, défis et solutions

La Délégation Générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DERFJ) ne se limite pas qu’au nano crédit. Elle s’intéresse aussi aux écosystèmes d’autres communautés. Le numérique qui est un secteur d’innovation et un vivier d’emplois nécessite beaucoup plus d’attention particulièrement dans ce contexte effervescent de la modernité.









Ce 25 septembre, le D-Hub de la DER/FJ a accueilli plusieurs entrepreneurs, de petites et moyennes entreprises (PME) évoluant dans le secteur du numérique. A travers le Programme d’Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales des Femmes et des Jeunes (PAVIE), une table ronde a été organisée autour des questions sur « la croissance pérenne de l’économie numérique : enjeux et défis ».





Cette rencontre représente une opportunité offerte aux PME du numérique d’exposer les contraintes auxquelles elles sont confrontées et de trouver ensemble des solutions. Cette rencontre a également enregistré la participation de la déléguée générale de la DER, Dr Mame Aby Sèye, qui a assisté à ce cadre d’échanges et de réflexions.





Cette table ronde a pour principal objectif de trouver des solutions pratiques et techniques aux contraintes auxquelles sont confrontées ces entreprises. Il est, à cet effet, question d’accompagnement non financier notamment le renforcement de capacités, la connexion avec d’autres acteurs de l’écosystème. Le PAVIE appuie également ces PME en renforçant leur compétitivité.





Dans son rôle de catalyseur, la DER, à travers le PAVIE, accompagne une centaine d’entrepreneurs du numérique.





D’ailleurs, dans le cadre d’un prochain voyage de prospection commerciale, la DER prendra en charge une dizaine d’entreprises sénégalaises représentées en Côte d’Ivoire. Ce dans l’optique de leur permettre de mieux s’ouvrir en les mettant en contact avec des acteurs institutionnels ivoiriens, leur permettant de mieux comprendre le parcours de l’entrepreneur ainsi que les critères de création d’une entreprise ou d’une startup en Côte d’Ivoire.