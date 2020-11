CSS : "Jean-Claude Mimran a une famille et c'est nous" !

Richard Toll respire grâce à la Compagnie sucrière sénégalaise (Css). Quand la Css rend possible la vie de 100 000 habitants et celle d'autres venant d'autres comtés, c'est grâce à son usine, la Compagnie sucrière sénégalaise (Css).Richard Toll a connu un bond démographique, depuis quelques années, à cause de la présence de l'usine qui assure sa responsabilité sociétale d'entreprise (Rse).Des habitants, toutes couches confondues, ont tenu à élever la voix, face à la situation que vit l'usine.