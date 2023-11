Daba Wagnane dénonce « le vandalisme du siège de Pastef par la gendarmerie »

La parlementaire Daba Wagnane a reproché à la gendarmerie le vandalisme du siège du parti Pastef. S’exprimant pendant l’examen du budget du ministre des Forces armées, elle a expliqué qu'après la dissolution injuste du parti Pastef, les gendarmes ont vandalisé la permanence dudit parti. "Ils ont emporté la sonorisation, le groupe électrogène, deux ventilos et plus de 25 chaises et une table ».





Elle précise que « ce matériel nous appartient. Nous avons cotisé pour l’acheter. Ceci ne semble pas rimer avec force de l’ordre et de sécurité »





La parlementaire demande au ministre de faire de sorte que ce matériel soit restitué parce que doit servir pour les campagnes présidentielles. « Nous n’aurons pas le temps de cotiser pour acheter d'autres » ironise-t-elle.