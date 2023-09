Dado Diallo - Diarabi - Feat Djoss Saramani

Dado diallo est une Artiste chanteuse traditionnelle soniké d'origine sénégalaise Née à evry en France. Elle y travaille comme auxiliaire de vie à domicile.





Voici ci-dessous un parcours de sa carrière artistique





2013: premier concert au Sénégal avec 4 tournées au village dans la région de bakel.

2016: Contrat avec africolor pendant 1 an et tourner au Mali plus en France a paris

2019: Concert à Nouakchott (Mauritanie)

2020: Danseuse de clip

2022: Clip au Mali