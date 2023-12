Dakar : La Haute Autorité du Waqf renouvelle son soutien au poste de santé de Mermoz

La Haute Autorité du Waqf (HAW) poursuit son soutien et son accompagnement aux Postes de santé du pays. Après la commune de Sagatta Gueth (Kébémer) le 23 novembre dernier, elle a procédé à une remise de dons au Poste de santé de Mermoz (Dakar). La cérémonie de remise officielle, qui a eu lieu ce jeudi 21 décembre 2023, audit poste, a été présidée par le Directeur général de la HAW, Racine Ba, en présence de l’Infirmière chef de poste (ICP) du poste de santé de Mermoz, Mme Aminata Ndoye Ndiaye ; du secrétaire exécutif du comité de santé du Poste de santé de Mermoz, Mme Mariama Sané Thiam ; de la déléguée de quartier de Mermoz 2ème porte, Mme Wade ; du badjénou Gokh, Mère Coumba Baldé ; entre autres.









Un important lot de matériels médicaux et un chèque de 1 million





Ce don est composé d’un important lot de matériels médicaux dont le coût total est estimé à 1 million de francs Cfa, et un chèque de 1 million de francs Cfa. Pour le matériel, il s’agit d’un otoscope en métal, d’un paravent 3 volets, d’une tensiomètre brassard électronique, d’un glucomètre accu check, de 6 draps examen 80/60, de fil de suture PGA vicryl, de bande de crêpe, de bracelets d’identification bleu nouveau né à écriture, de bandes de gaze, de gants d’examen medium, de garrots adulte et enfant, d’aiguilles de prélèvement, de lames porte objet, de cotons hydrophiles, de sondes nasogastriques, d’un pèse personne et un pèse bébé, de pièces de gaze en tissu, de gels échographie, d’un lit pédiatrique, de perfuseurs et d’un bassin de lit blanc.





Un don inscrit dans les missions de la HAW





Selon le Directeur général de la HAW, ce don est tout naturellement inscrit dans les missions de la Haute Autorité du Waqf assignées par l’Etat du Sénégal. « Comme à l’accoutumée, la Haute Autorité du Waqf vient en soutien aux personnes vulnérables. Et lieu ne saurait être suffisamment indiqué que le Poste de santé. C’est pourquoi, après avoir offert un don au Poste de santé de Sagatta Gueth (Kébémer), nous sommes aujourd’hui au Poste de santé Cheikh Seydi Aboubekeur Mbengue de Mermoz », a souligné Racine Ba.





La Haute Autorité du Waqf accompagne régulièrement le Poste de santé de Mermoz. Et pour cette année, elle a doublé le montant avec une donation en nature, des équipements et un chèque de 1 million de francs CFA pour lequel cette année, il a été retenu de dédier 50% du montant à la rémunération des bénévoles du Poste de santé.





Après Mermoz, la HAW compte également se rendre au Poste de santé de Charles de Foucauld (Sicap Baobab) qui est géré par les sœurs.





Ce don est venu à son heure





L’ICP du poste de santé de Mermoz, pour sa part, s’est réjouie de ce don qui, selon elle, est venu à son heure. « Ce don vient à son heure parce que les postes de santé en ont besoin. Ce n’est pas la première fois que ce genre de don vient de la HAW », Mme Aminata Ndoye Ndiaye. Avant de remercier vivement le Directeur général de la Haute Autorité du Waqf pour son initiative renouvelée.





Mme Ndiaye soutient que ce don va permettre au poste de santé de se développer pour la prise en charge des malades. A l’en croire, ce matériel va participer fortement au relèvement du plateau médical, qui n’a que ses recettes pour s’équiper et motiver le personnel.





A rappeler que la Haute Autorité du Waqf (HAW) est une autorité indépendante créée par l’Etat du Sénégal et rattachée au Ministère des Finances et du Budget. Ses principales missions consistent à promouvoir le waqf, contrôler et superviser les waqf privés, développer et gérer des waqf publics destinés à satisfaire les besoins sociaux et économiques des populations vulnérables.