Dakar : Le maire Barthélémy Dias remet d’importants dons aux communes de Grand Yoff et des Parcelles assainies

Le maire de la ville de Dakar poursuit sa démarche de concrétisation de ses promesses de campagne électorales tenues lors des élections locales du 23 janvier 2022, au profit des populations dakaroises. Après avoir lancé un vaste programme d’entretien et d’extension de la voirie urbaine de Dakar, les projets de construction d’un centre de dialyse à Liberté 6 et de réaménagement du pôle mère-enfant du service néonatalogie de l’hôpital Abass Ndao, entre autres, Barthélémy Dias a procédé, ce jeudi 2 novembre 2023, à la remise de dons à des communes de Dakar. La cérémonie officielle de remise symbolique a eu lieu à la ville de Dakar, en présence des bénéficiaires et des populations.







Des dons de corbillards, d’ambulances et de tricycles flambants neufs







Composée de corbillards, d’ambulances et de tricycles, cette première phase de ce don de la ville est destinée aux deux communes les plus peuplées de Dakar. Il s’agit de Grand-Yoff et Parcelles assainies de Dakar, qui ont reçu chacune un corbillard, une ambulance et des tricycles neufs. « Dans notre campagne électorale comme lors de notre arrivée et notre installation à la ville de Dakar, on avait pris l’engagement de mettre l’humain au cœur de nos priorités, de nos urgences et de nos politiques. Donc, cet acte posé ce matin par le conseil municipal et par le bureau municipal de la ville de Dakar, par le biais de ma modeste personne, rentre dans cette logique », a laissé entendre Barthélémy Dias, en présence de son équipe.





Il ajoute : « Nous avons commencé aujourd’hui par les communes les plus peuplées de la ville, que sont Grand Yoff et les Parcelles assainies, pour les doter de corbillard et d’ambulance. Et en 2024, toutes les 19 communes de la ville de Dakar seront dotées d’un corbillard et d’une ambulance neufs ».





Plusieurs tricycles remis aux jeunes de quatre communes





Pour promouvoir l’emploi des jeunes et débarrasser progressivement la capitale de ses charrettes, le maire a remis des dizaines de tricycles à des GIE et des jeunes des communes de Grand Yoff, des Parcelles assainies, de Cambérène et de Fass. « Nous avons aussi profité de l’occasion, dans notre volonté de pouvoir démontrer, parce que nous sommes dans une phase pilote, que des jeunes aujourd’hui peuvent avoir des activités à Dakar, en milieu urbain, que ce soit du ramassage des ordures ou le transport de certaines marchandises, sans avoir à faire recours aux charrettes. Nous voulons aujourd’hui démontrer que c’est possible. Et je pense que, comme je l’ai déjà dit, nous ne finirons pas ce mandat sans débarrasser la capitale de ses charrettes », a soutenu l’édile de Dakar.





Toutefois, Barthélémy Dias précise : « Mais je voudrais dire qu’il n’est pas question pour nous de débarrasser Dakar de ses charrettes en humiliant des pères de familles, en humiliant des concitoyens dakarois. Il est question pour nous, de façon pédagogique, de façon méthodique, de façon évolutive, de débarrasser Dakar de ses charrettes en mettant à la disposition de certains GIE (Groupement d’intérêt économique : Ndlr), de certains jeunes, des tricycles pour leur permettre d’avoir des activités génératrices de revenus mais dans des conditions respectables, dans des conditions acceptables et dans des conditions qui respectent les lois et règlements en vigueur dans ce pays. Je rappelle que la circulation des charrettes en milieu urbain, particulièrement à Dakar, est totalement illégale et interdite ».





Un tricycle remis à un handicapé





Le maire a également remis un tricycle à un handicape qu’il avait rencontré à Dieuppeul-Derklé lors de ses tournées à Dakar. Il s’agit d’un père de famille qui a perdu la vue depuis quelques années et qui se plaignait de n’avoir pas été pris en compte lors de la journée de la solidarité que la ville de Dakar avait organisée l’année dernière.





Pour les tricycles, Barthélémy Dias renseigne que la ville de Dakar a ciblé les jeunes des communes de Grand Yoff, des Parcelles assainies, de Cambérène et de Fass-Gueule-Tapée-Colobane, pour cette première phase du don.





La mosquée de Sacré-cœur 3 étrenne son corbillard





Le premier magistrat de la ville de Dakar a, par ailleurs, remis un corbillard à la mosquée de Sacré-cœur 3, qui avait vu son corbillard incendié par des jeunes lors des manifestations violentes qui se sont déclenchées au mois de juin dernier à Dakar et dans d’autres régions du pays. Par ce geste, Barthélémy Dias a tenu également à satisfaire une promesse qu’il avait faite à l’imam de la mosquée et à la population de la localité, en tant maire de Dakar.