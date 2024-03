Dakar : Mansour Faye annonce la date de réception des autoponts de Front de Terre et de Diamniadio

L’autopont de Bourguiba-Front de Terre (Dakar) sera réceptionné au mois de juin au plus tard. L’annonce a été faite par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye. Il a également annoncé que les travaux de l’autopont sur la Nationale 1 (RN1), qui permet de raccorder à travers un giratoire le marché d’intérêt national et la gare des gros porteurs et articulé avec le pont de franchissement du Train express régional (TER) qui va relier la ville de Diamniadio à la RN1, seront bouclés et l’ouvrage sera réceptionné et mis à la disposition des usagers d’ici la fin de l’année. L’autorité étatique a effectué, ce mardi 5 mars 2024, une visite de chantier des autoponts de Front de Terre, de la Nationale 1 et du TER à Diamniadio, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.









Le niveau d’exécution des travaux jugé satisfaisant





Ainsi, sur le chantier de l’autopont de Front de Terre, le ministre, accompagnés par le Directeur général de l'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE Sénégal), Mamadou Ndao, et son équipe, a eu droit à une présentation détaillée du projet et le niveau d’exécution des travaux par Ibrahima Pouye, ingénieur chargé de projets à Ageroute. Il a aussi eu droit à une visite guidée du chantier. Ce qui lui a permis d’avoir une idée sur le niveau d’exécution des travaux, qui est jugé satisfaisant. Ici, le taux de la fondation est estimé à 74% ; l’élévation 96% ; le tablier 75% ; le culée et mur de soutènement 62% ; la chaussée 70% ; et enfin, les équipements et finitions estimés à 55%. Sur place, les équipes de l’entreprise Matière Sénégal en charge des travaux, sous la maîtrise d’ouvrage délégué de l’AGEROUTE, sont à pied d’œuvre pour terminer les travaux et livrer l’infrastructure.





Après Front de Terre, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a fait cap sur Diamniadio où il a visité, tour à tour, le chantier de l’autopont sur la Nationale 1 et celui de l’autopont du Train express régional (TER). Ici également, Mansour Faye a constaté de visu l’état d’avancement des travaux, après une présentation détaillée de ces deux grands projets et leur niveau d’exécution. En effet, le niveau d’exécution global de l’autopont sur la Nationale 1 est estimé à 52%. Le phasage est en cours et le basculement du trafic (côté Sud) est prévu au cours de ce mois de mars 2024. Pour l’autopont du TER, les travaux ont atteint 43%. Ici, l’interface avec la SETER est la seule contrainte opérationnelle.





Trois grands projets sous la maîtrise d’ouvrage délégué de l’AGEROUTE





A rappeler que le projet de l’autopont de Front de Terre dont les travaux ont démarré en novembre 2022 pour une durée de 19 mois, consiste à réaliser un passage supérieur pour déniveler le croisement en T entre les axes Bourguiba et Front de Terre ; un passage supérieur pour déniveler le croisement Front de Terre et la route de Grand Yoff ; un giratoire au sol pour le croisement Bourguiba et Front de Terre ; un giratoire au sol pour le croisement Front de Terre x route de l’hôpital de Grand Yoff ; la reconstruction du canal de front de Terre de section 6m x 2m sur un linéaire de 350m ; la reprise de tous les réseaux des concessionnaires identifiés sur l’assiette du projet ; un aménagement paysager conséquent sur le périmètre de l’ouvrage ; une signalisation verticale et horizontale aux normes sur le périmètre de l’ouvrage ; et enfin, une reprise intégrale de l’éclairage public et l’ajout d’un éclairage d’ambiance.





Ici, l’ouvrage principale est constitué d’un passage supérieur de linéaire 560 mètres en 2x2 voies ; d’une hauteur libre sous l’ouvrage de 5,5 mètres pour les deux giratoires ; d’un linéaire de raccordement de 112 mètres ; et d’aires aménagées pour une surface de 10 000 m2.





L’autopont sur la Nationale 1, quant à lui, est un ouvrage mixte en poutre caisson Unibridge constitué de deux tabliers séparés ainsi que ses voies d’accès. Il s’agit ici, d’un ouvrage d’un linéaire de 231,1 mètres (2 tabliers séparés) et d’une largeur de 10,3 mètres par tablier (2x2 voies de 3.5 m et 1.15 m de trottoirs de service), avec éclairage public. Le linéaire des voies d’accès prévu est de 340 mètres. Le montant global du projet est estimé à 11 milliards 729 millions 914 mille francs Cfa. Démarré en juin 2023 pour une durée de 12 mois, la fin des travaux est prévue en septembre 2024.





Le projet de l’autopont du TER, lui également consiste à construire un ouvrage mixte en poutre caisson Unibridge ainsi que ses voies d’accès. Il est prévu une infrastructure d’un linéaire de 557 mètres ; d’une largeur de 19 mètres (2x2 voies de 3m + trottoirs de 1.40m) ; d’une hauteur libre sous les voies du TER de 9.70m ; et un éclairage public. Et le linéaire des voies d’accès prévu est de 269m. D’un coût total de 21 milliards 953 millions 858 mille francs Cfa, ce projet a démarré également en juin dernier pour une durée d’un an. Sa réception est prévue en juin 2024.





Selon Ibrahima Pouye, ingénieur chargé de projets à AGEROUTE Sénégal, l’autopont du TER à Diamniadio est un ouvrage capital car, il permet de faire le Link entre le pôle urbain de Diamniadio et la Route nationale (RN1) où les automobilistes éprouvent d’énormes difficultés pour rallier l’ancienne et la nouvelle ville de Diamniadio.





De 2012 à nos jours, plus de 500 milliards investis dans des projets d’infrastructures routières





Le ministre a également profité de l’occasion pour revenir sur la politique structurelle réalisée par le président de la République, Macky Sall, dans le cadre des infrastructures routières. Selon Mansour Faye, de 2012 à nos jours, le Chef de l’Etat a injecté plus de 500 milliards de francs Cfa dans la réalisation de ponts, d’autoponts, entre autres.





