Dakar restaurant Week : une semaine pour promouvoir la richesse de la gastronomie sénégalaise à Dakar

Après un succès de promenade culinaire à Abidjan et Cotonou, le Sénégal va accueillir la troisième édition de Dakar Restaurant Week du 02 au 10 février 2024. La cérémonie de lancement de cet évènement a eu lieu le vendredi 02 février 2024 dans un hôtel de la place.



Au cours des 7 prochains jours, les Dakarois auront la chance de déguster une variété de mets savoureux aux goûts différents dans divers restaurants et hôtels de Dakar à des prix exceptionnels qui varient entre 5.000, 10.000 et 25.000 F CFA avec pleins d'autres lots à gagner.



En effet, selon l'initiateur Aziz Agbo Panzo, cet événement a comme objectif de valoriser et promouvoir la richesse de la gastronomie sénégalaise à travers la culture et le tourisme local, de découvrir les différents restaurants de Dakar avec de nouvelles saveurs, d'encourager la consommation locale. C’est une bonne tribune offerte aux chefs cuisiniers de montrer leur savoir-faire, leur talent culinaire.



"Cet événement offre aux Dakarois une opportunité de faire le tour des restaurants pendant une semaine à des tarifs uniques" a laissé entendre le promoteur culinaire, Aziz Agbo Panzo. Toutefois, l'initiateur précise que Dakar Restaurant Week est "un concept américain qu'il a copié pour le développer au Sénégal avec sa propre touche dans le but de faire plaisir au public sénégalais".



Comme il fallait s’y attendre, le plat national des Sénégalais sera également à l'honneur durant cet évènement. Venue assister à la cérémonie de lancement, Aïta Diop Diagne une formatrice culinaire souligne que durant l'événement un atelier culinaire axé sur le "Thiébou Dieun" est prévu pour valoir et faire connaître la culture sénégalaise dans sa diversité culinaire.



Plus de détails dans cette vidéo.