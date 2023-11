Darou Khaffor - Doyoli : Khadim Samb et Serigne Modou Mbacké plaident pour le bitumage de cet axe

En perspective du Ziar général (Magal) de la famille de Serigne Modou Khabane Mbacké, un comité local de développement a été présidé ce mercredi par le sous-préfet de Kaël, en présence des chefs de service concernés. Le porte-parole du khalife de Dendey, Serigne Ibrahima Mbacké, a saisi l'occasion pour demander le bitumage de l'axe Darou Khaffor - Doyoli. Pour Serigne Modou Mbacké, cette route est devenue cahoteuse.





Khadim Samb a également réclamé plus de reconnaissance à l'endroit de Dendey Gouye Gui. Pour le communicateur traditionnel, le khalife de cette localité a toujours affiché en public son soutien au président Macky Sall. Malgré tout, Dendey est laissé en rade, d'après M.Samb.





"Nous sommes réunis aujourd'hui dans la commune de Dendey Gouye Gui, dans le cadre du CLD préparatoire du grand Magal de Dendey. Plusieurs points ont été soulevés concernant l'organisation de l'événement. Des dispositions seront prises pour le bon déroulement du Magal", déclare M. Sarr, représentant de l'État dans cet arrondissement.