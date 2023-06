De l’ADIE à Sénégal Numérique SA : Les importants changements à retenir

En proposant une large gamme de solutions pour améliorer le fonctionnement de l’Administration et accompagner le privé et les opérateurs tiers détenteurs de licence, Sénégal Numérique SA se donne pour mission de faire du pays un hub numérique régional où le savoir-faire et l'expertise sénégalais sont de mise.





Créée par la loi 2021-39 du 13 décembre 2021, Sénégal Numérique SA propose 8 familles de solutions : Datacenter, Réseaux & Connectivité, Sécurité, e-Déchets, Digital Academy, Accompagnement & Expertises, Communication & Collaboration ainsi que des services "phygitaux" à travers le guichet unique Sénégal Services. Chacune de ces familles de solutions propose des produits et des services spécifiques, permettant ainsi de répondre de manière ciblée aux besoins des entreprises, de l’Administration et même des particuliers.