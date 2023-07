Décès d'un enfant à Taïf : Les populations dénoncent les "abus" de la Senelec

Ça grogne à Taïf où un enfant âgé de 5 ans est mort électrocuté. Les populations de cette commune du département de Mbacké ont tenu ce lundi une marche pacifique en présence du maire Mbaye Tine.





Les manifestants ont remis un mémorandum au sous-préfet de Taïf pour dénoncer les abus de la Senelec. Pour eux, un seul agent est chargé de relever les compteurs de milliers d'abonnés de la société d'électricité.





"Nous, populations de la commune de Taïf, vivons d'énormes difficultés. De ce fait, nous avons décidé d'exprimer, à travers cette note administrative, notre mécontentement à l'endroit de la Senelec et de réclamer la résolution des problèmes suivants : coupures intempestives d'électricité, relèvement des poteaux électriques, implantation d'un bureau commercial", liste Moustapha Seck dans le mémorandum remis au sous-préfet.





"En cette période d'hivernage, beaucoup de poteaux sont tombés et d'autres en inclinaison. Ce qui constitue non seulement un danger permanent pour la population, mais comporte également des risques d'électrocution. Il y a 10 jours, un enfant de 5 ans, du nom de Cheikh Abdou Bèye, est mort électrocuté par un poteau. Nous en profitons pour présenter nos condoléances les plus attristées à la famille explorée et exigeons également les excuses de la Senelec. Et que pareille situation ne se reproduise plus", dénonce le porte-parole des populations.





Ce que le maire de Taïf exige à la Senelec





Le maire de la commune de Taïf a déploré la mort d'un enfant par électrocution. Pour lui, le drame est causé par un câble mal attaché et la responsabilité de la Senelec est engagée. L'édile Mbaye Tine exige de la Senelec de dédommager la famille explorée.





"Nous avons tous alerté par des courriers, des messages, des déplacements, mais la Senelec ne nous a pas entendus. Ce qui a provoqué la mort de l'enfant. Nous exigeons que l'ensemble des poteaux en bois soient remplacés par des poteaux en béton. Nous voulons également que les coupures cessent, parce que pendant l'hivernage, on a plus de coupures que d'électricité. Nous exigeons la mise en place d'une agence à Taïf. La mairie en a sollicité de la Senelec depuis 2017 sans succès", peste le haut conseiller des collectivités territoriales Mbaye Tine, maire de Taïf.