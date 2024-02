Décès de l’artiste Prince Fadiga

Le jeune chanteur Prince Fadiga n’est plus à présenter au Sénégal. En 2022, il avait créé un buzz fou pour la promotion de son clip « Coco Bané », illustré par un faux mariage. Agé de 16 ans à l’époque, on l’identifiait comme « le plus jeune marié du Sénégal ».







D’ailleurs, l’enfant de Pikine, qui s’était démarqué par son audace, avait fort marqué les Sénégalais qui pleurent aujourd’hui sa mort prématurée.