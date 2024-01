[Découverte] Yamoussoukro : Plongée dans le lac aux Caïmans

Situé au centre du pays, dans la région des Lacs, à près de 250 km d’Abidjan, Yamoussoukro, terre natale du président Félix Houphouët-Boigny, est une localité au relief plat, recouvert d'une savane arborée et traversée par des cours d'eau.





Devenue capitale politique de la Côte d’Ivoire en 1983, elle est la sixième ville la plus peuplée du pays et la seule qui bénéficie d'un plan d'urbanisme personnalisé. Elle se distingue des autres localités par ses larges avenues.







Mais la ville se particularise aussi par son lac aux caïmans. Le site a été créé dans les années 50, par le premier président de la Côte d’Ivoire.







Cet endroit, qui se trouve devant le gigantesque palais du président Houphouët-Boigny, attire quotidiennement de nombreux Ivoiriens et étrangers, comme en cette de Can. Le lac attise la curiosité. Certains visiteurs y viennent avec de la nourriture pour attirer les caïmans au bord de la rive du lac pour prendre des photos de ces animaux avec leurs dents acérées qui déchiquettent la viande jetée par les visiteurs.