Découvrez le paysage nocturne de la Grande muraille de Badaling !

Le journaliste Gloire Mfempere est émerveillé par le spectacle qui s’offre à ses yeux. Il s’agit du charme unique de la Grande muraille. Le Congolais ne cache pas sa joie. «Nous sommes tous passés par l’école seconde pour les humanités. On a toujours entendu parler de la Grande muraille de Chine. Là, c’est vraiment un moment inoubliable que le gouvernement chinois à travers le CIPCC nous a offert».







Cette fois, les participants au programme 2023 (second semestre) du Centre de communication de la presse internationale ont eu la chance d’admirer le paysage nocturne de la section de la Grande muraille de Badaling située à 70 km au nord de la ville de Beijing.





«La nuit de la Grande muraille de Badaling se caractérise non seulement par un environnement frais et rafraîchissant, une romance pénétrante, un sentiment élevé et un mélange de poésie et de distance, mais elle grave également des souvenirs merveilleux et inoubliables sur les gens. Le paysage développe une splendide vue nocturne de nombreuses montagnes et pinacles verdoyants et offrant une expérience de voyage dans le temps et dans l'espace de la culture et de l'art de style chinois», informe un des assistants.





En effet, exit la nature verdoyante imposante en plein jour, les lumières s'allument quand la nuit tombe. La Grande muraille de Badaling ressemble «à un dragon doré d'une beauté et d'une magnificence incomparables ». Le gala nocturne peut commencer avec le spectacle éphémère antique Dazzling Chinese Tide, la magie, l’acrobatie, l’art de l’opéra chinois, la danse, la musique sur différents lieux de ce resplendissant endroit.





Le paysage nocturne de la Grande muraille innove non seulement dans l'expérience touristique des citoyens et des touristes, mais alimente également efficacement la consommation culturelle et illustre parfaitement le concept de «façonner le tourisme par la culture et revigorer la culture par le tourisme». Il fait désormais sensation. «Nous maintiendrons fermement le projet de visite nocturne de la Grande muraille, gagnerons vigoureusement du terrain dans la culture de la Grande muraille, embellirons constamment la ‘’carte de visite en or’’ de la Grande muraille, créerons des synergies avec les activités majeures et les nœuds importants, lancerons davantage de tourisme culturel de qualité supérieure», avait déclaré le président du groupe de tourisme culturel Badaling de Beijing, Rong Xinfeng.