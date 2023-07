Déguerpissement à la cité Imbécile : Le témoignage glaçant des victimes...

Dimanche, les habitants de la cité Darou Salam, plus connue sous le nom de "cité Imbecile", se sont réveillés sous les ordres des gendarmes. Ils les ont acheminés à l’Arène nationale avant de démolir leurs habitations.





Ce lundi matin, nous sommes allés à la rencontre des victimes pour nous enquérir de la situation. Sur place, on a trouvé des personnes désespérées et très inquiètes, qui disent vivre des situations très difficiles. Certains habitants rentrent de la Tabaski et sont tombés sur cette situation.





Ce qui les fait le plus mal, c’est le fait qu’ils ne peuvent pas récupérer leurs affaires personnelles et le fait de perdre leurs biens sous leur regard impuissant. Certains ont perdu des millions, des papiers, des marchandises…