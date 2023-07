Demba Guissé rend hommage à Coumba Gawlo Seck

Le jeune chanteur Demba Guissé rend hommage à l'une des plus grandes stars de la musique populaire au Sénégal et en Afrique.



À travers une belle chanson qui est une reprise tirée d'un des titres phares de la double lauréate du disque d’or, le jeune Demba chante les exploits de la diva sur la scène musicale au Sénégal et à l'international.



« Jerejeuf la Diva » est le titre de cette chanson. Une belle reprise de « Sama xol » de la Gawlo.



Cet hommage est une belle marque de reconnaissance du jeune artiste envers la Coumba Gawlo qui fait partie de la ligue des ténors de la musique sénégalaise aux côtés de Baaba Maal, Ismaël Lo, Omar Pene, Feu Thione Ballago Seck ou encore Youssou N'Dour.