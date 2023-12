Départ à la retraite à la LONASE : Abdourahmane Baldé gâte 26 ex-agents

Les vétérans à l’honneur. Ce lundi 18 décembre, un hôtel de la place a été le théâtre d'une cérémonie riche en émotions. La Loterie Nationale du Sénégal (LONASE) a célébré le départ à la retraite de 26 de ses agents dévoués. La salle comble retentissait d'applaudissements, rassemblant familles, amis, et collègues venus rendre hommage à ces hommes et femmes qui tirent leur révérence après des années de service exemplaire.