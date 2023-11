Dépistage : le ministère de la Microfinance aux côtés de la Lisca pour clôturer la campagne Octobre rose

Au bout de 31 jours de sensibilisation, de dépistage, de conscientisation et d’orientation pour la lutte contre le cancer, le ministère de la Microfinance, de l’Économie sociale et solidaire a clôturé la campagne du mois d’Octobre Rose. En partenariat avec la Ligue Sénégalaise contre le Cancer (Lisca), cette dernière journée du mois d’octobre a été consacrée aux bénéficiaires de la microfinance et aux actrices de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et de la microfinance dans une démarche préventive.









Le ministère de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire s’engage pour une cause sanitaire. Un engagement qui cadre parfaitement avec les programmes du Gouvernement du Sénégal en matière d’accompagnement et de prise en charge des malades. 300 femmes ont été dépistées grâce au ministère de la Microfinance. La Ministre de la Microfinance, Victorine Ndèye a profité de l’occasion pour « saluer, la mesure sociale du Chef de l’Etat, Son Excellence Macky Sall, sur la gratuité de la chimiothérapie, avec une prise en charge par l’Etat ».Selon elle, en 2020, 6 680 patients dont 79% de femmes ont bénéficié d’une chimiothérapie gratuite. « Aujourd’hui nous en comptons 15 000, avec une accessibilité des soins en nette progression avec notamment des centres ouverts à Fatick et Kaolack », se félicite Victorine Ndèye.





Le ministre s’est aussi félicitée de l’érection du Centre d’oncologie de Diamniadio, l’implantation de 41 unités de prise en charge de lésions précancéreuses dans les différentes régions et départements, ainsi que la présence d’appareils de mammographie permettant la détection précoce de lésions suspectes dans chaque région et même au niveau de certains centres de santé. « Le Président Macky Sall, démontre sa sensibilité et son engagement constant à doter notre pays, le Sénégal, de moyens de lutte contre ce mal qui bouleverse les vies de nombreuses familles », rassure-t-elle.





Pour la présidente de la Lisca, Fatma Guénoune, il est essentiel de rappeler que le cancer doit être pris au sérieux par les femmes au-delà du mois d’octobre.





« Nous ne voulons pas accompagner les femmes à mourir du cancer mais les accompagner pour qu’elles guérissent du cancer. Car très tôt détecté, le cancer est guérissable », a fait savoir Mme Guenoune. Elle précise que les cancers féminins sont les plus répandus au Sénégal notamment le cancer du col de l’utérus avec plus de 1900 nouveaux cas et 1312 décès enregistrés et celui du sein, 1817 nouveaux cas ont été recensés et 951 morts.