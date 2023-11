DER/FJ : 250 000 bénéficiaires de financements pour un total de 122 milliards FCFA en cinq ans

Mme le Délégué général à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), Dr. Mame Aby Seye, est revenue sur les interventions de l'institution à destination des femmes et des jeunes, dans la région de Kaffrine mais également sur l'ensemble du territoire national. "Aujourd'hui ce sont plus de 250 000 bénéficiaires pour 122 milliards de Fcfa financés pour soutenir les initiatives entrepreneuriales sur l'ensemble du Sénégal", a-t-elle déclaré.



Elle a pu expliquer le modèle d'intervention et les actions menées depuis cinq années, et faire le point sur la demande reçue et le défaut de ressources pour satisfaire l'ensemble de la demande qui est de plus en plus croissante.



"Nous travaillons à mobiliser les ressources auprès de nos partenaires qui nous accompagnent à travers les programmes tels que le PAVIE avec la BAD (Banque Africaine de Développement) et l'AFD (Agence Française de Développement) ou le programme de renforcement de la sécurité alimentaire, avec la coopération luxembourgeoise", a-t-elle annoncé.



Retrouvez l'intégralité de son intervention ci-dessous