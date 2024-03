Des adolescentes formées sur la question de la santé de la reproduction

Pour échanger avec des adolescentes sur la santé de la reproduction, l’Ong Réseau d’associations pour le bien être communautaire (RABEC) lance le projet « d’éducation en santé sexuelle et reproductive des adolescentes ». Durant trois jours, des filles âgées entre 13 et 18 ans vont bénéficier d’une formation sur la santé de la reproduction.









Ces filles, bénéficiaires du programme de lutte contre l’enfance en rupture (PLER) vont participer à plusieurs activités dans le cadre de ce projet. Il s’agira notamment de mettre en place le ‘’Génie en Santé de la Reproduction des filles adolescentes’’. « Comme le génie en herbe populaire, ce génie en Santé sera en même temps ludique et didactique pour les jeunes filles. Ces dernières seront à la fois épanouies et sensibilisées sur la santé de la reproduction » a affirmé Aminata Diouf, coordonnatrice du projet et responsable département Santé de l’Ong RABEC. En plus, pour le directeur exécutif de l’Ong RABEC, Youssou Badji, « la santé de la reproduction est un état physique et mental qui aide à avoir une vie sexuelle responsable et satisfaisante ».