Des services financiers accessibles aux couches vulnérables : La Ministre Victorine Ndèye et les acteurs en quête de formule magique

La réflexion est en cours. La microfinance et l’inclusion ont été au centre des débats. C’était lors de la 28ème réunion thématique du comité national de coordination des activités de la microfinance(CNC). La rencontre a été présidée par le ministre de l’Economie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndèye, le 11 janvier 2024. L’atelier de concertation veut apporter des réponses claires à l’équation de l’accès aux financements pour les couches vulnérables. "Comment faciliter l'accès aux services financiers pour les populations vulnérables ? ».











Les participants et les spécialistes devraient proposer des solutions afin de lever des goulots d’étranglement. Toutefois, il ne faudrait pas perdre de vue que des efforts ont été faits par l’Etat à travers les initiatives de fonds telles que la DER/FJ, FONGIP, FONAMIF, PROMISE.







A la vérité, il est attendu des échanges, la proposition d' actions plus structurées pour faciliter l’accès aux services financiers décentralisés dans une perspective d’accélérer l’autonomisation des couches plus vulnérables.





Présents à ce cadre de concertations, les différents acteurs du secteur, les départements ministériels, l’Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Sénégal (APS-FD) ainsi que les partenaires techniques et financiers ont échangé sur comment rendre les produits financiers plus accessibles aux populations partout à travers le Sénégal et à des coûts très abordables. Cet exercice requiert avant tout l’identification des écueils, la proposition de solutions adaptées et inclusives pour rendre ces services accessibles à tous afin de tasser les disparités entre les régions et entre les milieux rural et urbain





« Nous devons accorder une attention particulière à la couverture spatiale, à la digitalisation, à l'éducation financière, et à l'accessibilité des produits et services financiers, surtout en faveur des jeunes et des femmes en milieu rural et périurbain (…). Il incarne notre volonté de placer la prise en charge des couches défavorisées au cœur de notre action. Nous sommes conscients des défis persistants et de la nécessité d'innover pour garantir un accès équitable aux services financiers », souligne la Ministre de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire.