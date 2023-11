Désenclavement de la région orientale : La route Kédougou-Salémata ouverte officiellement à la circulation

C’est officiel ! La route Kédougou-Salémata est ouverte à la circulation. Le Chef de l’Etat, Macky Sall, en tournée économique dans la région, a procédé, ce mardi 14 novembre 2023, à son inauguration. La cérémonie officielle, qui s’est tenue dans une ambiance festive et culturelle, a enregistré la présence du Premier ministre, Amadou Ba, du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, des membres du gouvernement, du Directeur général de l'Agence des Travaux et de Gestion des Route du Sénégal (AGEROUTE Sénégal), Ibrahima Ndiaye, des autorités administratives et territoriales, les populations, entre autres.









Un linéaire de plus de 85 kilomètres financé avec le concours de la BOAD





Lancé en novembre 2018 pour une durée de 5 ans, le projet d’aménagement et de bitumage de la route Kédougou-Salémata s’inscrit dans la phase 1 du Programme prioritaire de désenclavement. D’une longueur totale de 85,5 kilomètres dont 77,6 km pour le tronçon Kédougou-Salémata ; 4,5 km pour la bretelle de Ninéfécha ; et 3,4 km de voirie à Kédougou, la route est revêtue de 6 cm en béton bitumineux, 20 cm en couche de base en latérite améliorée au ciment, et 25 cm en couche de fondation en latérite crue. Les travaux ont été exécutés par l’entreprise CDE, sous la supervision de l’AGEROUTE.





Financée avec le concours de la Banque ouest africaine de développement (BOAD), pour un montant total de 40 milliards de francs Cfa, cette route offre désormais une nouvelle liaison permanente entre Conakry et Dakar, via Kédougou. En effet, elle a permis aujourd’hui de disposer d’une liaison routière permanente de bon niveau de service entre les deux capitales ; de contribuer au renforcement de l’intégration économique et de la coopération sous-régionale des pays de la Guinée et du Sénégal ; de désenclaver la partie orientale du Sénégal, notamment le département de Salémata ; d’améliorer les conditions de circulation sur les routes par la réduction du temps de parcours, du coût d’exploitation des véhicules et du nombre d’accidents ; et enfin, d’améliorer les conditions de vie des populations en facilitant l’accès aux services sociaux de base.





Un projet avec plusieurs réalisations au profit des populations





Ce projet d’aménagement et de bitumage de la route Kédougou-Salémata a permis de réaliser 149 ouvrages dont 143 dalots et 6 ouvrages de franchissements (2 ponts de 70 mètres linéaires, 3 ponceaux de 10 mètres linéaires et 1 ponceau de 20 mètres linéaires). Il a permis également de réaliser 3 150 mètres linéaires de mur de clôture pour 10 écoles ; 5 forages équipés (Patassy, Afia Pont, Samba Ngar, Diarra Pont, Pandémie) ; 2 cases de santé équipées (Thiokoye et Salémata), entre autres.





A ce titre, le président de la République a tenu à fe?liciter vivement le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, et son bras technique l’AGEROUTE, à travers son Directeur général, Ibrahima Ndiaye, ainsi que et le Directeur général des infrastructures routières et du désenclavement, et toutes leurs e?quipes pour leur contribution a? la re?alisation du projet.