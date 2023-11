Désenclavement : Macky lance les travaux des routes Mako-Kédougou-Saraya-Moussala, Bandafassi-Dindéfélo et Bembou Sabodala-Khossanto-Kayan

Le gouvernement du Sénégal veut renforcer le désenclavement des corridors Dakar-Bamako par le nord et par le sud, qui constituent des axes stratégiques et vitaux pour les échanges commerciaux avec les pays de la sous-région, notamment le Mali, les deux Guinée, la Gambie, le Burkina Faso et le Niger. C’est dans ce cadre que le président de la République, Macky Sall, en tournée économique à Kédougou, a procédé au lancement des travaux de trois projets routiers dans cette région orientale, en présence du Premier ministre, Amadou Ba, du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, des membres du gouvernement, du Directeur général de l’AGEROUTE Sénégal, Ibrahima Ndiaye, entre autres.









Trois projets routiers pour désenclaver et booster le potentiel touristique de la région





Il s’agit ici, des travaux de réhabilitation du Corridor Dakar-Bamako par le sud, Route nationale (RN) n°7 tronçon Mako-Kédougou-Saraya-Moussala ; des travaux d’aménagement de la route Bembou-Khossanto-Sabodala-Kayan ; et des travaux d’aménagement et de bitumage de la route Bandafassi-Dindéfélo, dont la cérémonie officielle de lancement a eu lieu ce mardi 14 novembre 2023, à Bembou (Kédougou).





Mako-Kédougou-Saraya-Moussala, un tronçon long de plus de 136 kilomètres





Le projet de renforcement et de mise à niveau de la route nationale n°7 permettra, selon le Président Macky Sall, d’assurer à ce Corridor un niveau de service « satisfaisant et d’améliorer les conditions de trafic et de sécurité ». Long de 136,4 kilomètres dont Mako-Kédougou (48,66 km), Saraya-Moussala (51,74 km) et Kédougou-Saraya (36 km), le tronçon Mako-Kédougou-Saraya-Moussala traverse le parc national Niokolo-Koba sur un linéaire de 115 kilomètres. Le projet prévoit une mise à niveau totale avec l’insertion d’une couche de renforcement en grave-bitume sur toute la largeur.





Financé par l’Etat du Sénégal avec le concours de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) pour un coût total de 51 milliards de francs Cfa, l’objectif du projet est de contribuer au renforcement de l’intégration économique sous-régionale et de la coopération entre les Etats membres de l’UEMOA et de la CEDEAO ainsi qu’à la desserte des pays de l’hinterland.





L’entreprise AREZKI est chargée d’exécuter les travaux dont la fin est prévue pour août 2024.





Bembou-Khossanto-Sabodala-Kayan, un projet de plus de 8 milliards





Le projet d’aménagement de la route Bembou-Khossanto-Sabodala-Kayan, quant à lui, entre dans le cadre du Programme spécial de désenclavement (PSD). D’un linéaire de 107 kilomètres, le projet prévoit aussi l’aménagement de 10 km de routes en pavés sur les traversées d’agglomérations. Il vise à renforcer les échanges économiques et les déplacements entre les zones à très fort potentiel minier, agricole et touristique (Sabodala, Salémata, Saraya, entre autres) ; renforcer les échanges économiques avec la sous-région et contribuer à l’intégration sous-régionale, améliorer l’accessibilité, participer au désenclavement ; faciliter l’accès aux zones rurales, aux services et équipements sociaux ; polariser plusieurs grandes localités à fort potentiel économique ; assurer une meilleure intégration des villages situés dans les zones rurales concernées par le projet ; et enfin améliorer le cadre de vie des populations et participer à la réduction de la pauvreté.





D’un montant total de 8 milliards 293 millions de francs Cfa, le projet est financé par l’Etat du Sénégal, le FERA avec le concours de MUFG-UKEF. Les travaux seront exécutés par l’entreprise AREZKI pour une durée de 22 mois.





La route Bandafassi-Dindéfélo longue de 24 kilomètres





Le projet d’aménagement et de bitumage de la route Bandafassi-Dindéfélo s’inscrit également dans le cadre du Programme spécial de désenclavement (PSD). Il est financé par l’Etat du Sénégal, le FERA et le MUFG-UKEF pour un montant de 9 milliards 888 millions. Son but est de créer les conditions d’une meilleure exploitation du très fort potentiel touristique de la région et principalement du site de Dindéfélo.