Déthié Fall recadre et dément Maimouna Ndour Faye, qui fait son mea culpa

Lors d’une émission hier, sur la 7TV, où Ahmed Aidara était l’invité, Maimouna Ndour Faye a mis en cause Déthié Fall, auteur selon elle sur les réseaux sociaux d’un texte mettant en cause “l'indifférence des guides religieux” après les troubles qui ont endeuillé le Sénégal.





Une assertion que Déthié Fall a démenti illico presto dans un communiqué : “Je tiens à préciser que ces allégations de Maimouna Ndour sont totalement fausses. Je n’ai jamais fait un communiqué dans ce sens et c’est vérifiable sur ma page Facebook. Elle s’est certainement trompée de bonne foi. Avec le professionnalisme que je lui connais je suppose qu’elle rétablira la vérité et partagera la bonne version qui se trouve sur cette présente communication. Quelqu’un qui avait mis ma photo sur son profil comme ça se passe souvent sur internet s’y était aventuré et la cellule de communication du PRP avait fait un démenti net et forme”.





Après ce recadrage, Maimouna Ndour Faye a fait son mea culpa et présenté ses excuses au Président du Parti Républicain pour le Progrès (PRP).