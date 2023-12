Déthié Fall sur l’affaire Me Moussa Diop : « Aucun commentaire ! »

La polémique que charrie l’affaire Me Moussa Diop laisse Déthié Fall de marbre. Interpellé sur ce point de l’actualité brûlante, en marge de l’audience sur la réintégration ou non d'Ousmane Sonko sur les listes électorales, le leader du Parti républicain pour le progrès (PRP) a manifesté toute son indifférence. « Aucun commentaire », a-t-il lancé aux journalistes qui souhaitaient recueillir sa réaction.





L’ancien directeur général de la société de transport public Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop, a été placé en garde à vue, hier lundi 11 décembre, après ses déclarations explosives à propos d’un contrat nébuleux d’exploitation d’une mine de diamants dans le nord du Sénégal, impliquant le président Macky Sall, l’industriel Jean-Claude Mimran, le bras droit de ce dernier, Mamadou Diagna Ndiaye, et l’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye. L’avocat inscrit au barreau de Paris est poursuivi pour actes de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République et diffusion de fausses nouvelles.





S’agissant de la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales, Déthié Fall se dit rassuré après avoir suivi avec intérêt la plaidoirie des avocats du leader de l'ex-Pastef.





« On a entendu la plaidoirie des avocats de Sonko et ça nous rassure, et on espère qu’il sera de la partie. Je suis là pour la démocratie et la liberté. Ma relation avec Ousmane Sonko, tout le monde la connaît. Donc, c’est normal que je sois présent pour assister mon frère Ousmane Sonko comme je l’ai toujours fait. On attend sa réhabilitation pour qu’il reçoive ses fiches de parrainage », confie-t-il.









La décision du juge du tribunal d’instance de Dakar sera connue le jeudi 14 décembre.