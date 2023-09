[Le Joola, 21 ans après ] : Deux rescapés racontent leur combat héroïque contre la mort





Le 26 septembre 2002-26 septembre 2023, il y a déjà 21 ans, le tragique naufrage du bateau Le Joola s'est produit au large de la Gambie.









Cette catastrophe, ayant coûté la vie à près de 2000 personnes, est considérée comme la plus grande tragédie maritime de l'histoire, dépassant même le tristement célèbre Titanic et ses plus de 1500 victimes.





Seules 64 personnes ont réussi à survivre à ce naufrage dévastateur. Parmi elles, Malang Badji et Léandre Coly. Ils nous emmènent dans le récit de leur combat acharné pour la survie en pleine mer, sous des pluies torrentielles qui ont duré deux longues journées.