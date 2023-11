Développement industriel : Macky Sall lance les travaux de la Zone économique spéciale intégrée de Diass

Ce mardi 31 octobre, un événement marquant a pris place à Diass, avec le lancement des travaux d'aménagement de la Zone économique spéciale intégrée de Diass et l'inauguration officielle de la plateforme logistique de Germani West Africa. La cérémonie a été honorée par la présence du président de la République, Macky Sall, du premier ministre, Amadou Ba, du Directeur de l’APIX, Abdoulaye Baldé, ainsi que de plusieurs autorités locales, dont le maire de Diass et le gouverneur de la région de Thiès.









Plus de 800 milliards d’investissements privés et plus de 80 000 emplois directs créés, ce sont les objectifs ambitieux des différents projets de Zone Spéciale Économique (Diamniadio, Bargny-Sendou, Sandiara, Fatick et Diass) d’un coût global de 350 milliards de Fcfa. Ces projets sont mis en œuvre par l’Etat du Sénégal afin d’accélérer le processus de transformation structurelle. Chargé de l’administration et de la gestion de ces zones qui sont au nombre de 5, l’APIX SA devra notamment manager la zone économique spéciale de Diass (ZESID) d’une superficie de 718 hectares. Pour mener à bien cette mission dans cette zone pilote, l’institution chargée de promouvoir les investissements a élaboré un plan stratégique et un agenda de développement.





Dans son allocution, le chef de l’Etat Macky Sall a tout d’abord exprimé sa gratitude envers Mohamed Julde Jalloh, Vice-Président de Sierra Leone, pour sa participation à cet événement. Il a souligné l'importance de l'industrie dans l'économie du Sénégal en déclarant : « Si j'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie, c'est pour marquer, une fois de plus, toute l'importance que j'accorde à l'industrie comme fer de lance de notre économie ».





Le président Sall a rappelé que l'industrie est un moteur essentiel de la croissance et du développement, et souligné son rôle central dans le Plan Sénégal Emergent, qui vise à transformer structurellement l'économie du pays. Il a également mentionné la création de cinq Zones économiques spéciales, dont Diass, pour soutenir et accélérer le processus d'industrialisation.





Le financement de la Zone Économique de Diass, d'un montant de 31,6 milliards de francs CFA, a été possible grâce à un prêt de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD). Cet investissement permettra de sécuriser le site, construire des voies d'accès, et mettre en place les infrastructures essentielles telles que l'eau, l'assainissement, l'électricité et les télécommunications.





Le projet devrait générer 9 300 emplois directs et 19 850 emplois indirects, contribuant ainsi de manière significative à l'emploi au niveau local. Plusieurs entreprises, notamment Teyliom Logistics, Polytec et Germani West Africa, sont déjà installées dans la Zone, tandis que d'autres, telles qu'Africa Pipe, Global Industries Sénégal, ETM, SENECERA, Diass Industries, General Manufacturing Industries et Atlantic Group, sont en passe de s'y établir. « Bravo et félicitations Mauro, pour l’engagement et l’enthousiasme que tu as mis dans le montage diligent de cette plateforme dont les premiers véhicules sont déjà sur le marché », a lancé le chef de l’Etat à Mauro Ferrari, président directeur général de la société Germani West Africa.





La Zone de Diass accueillera également une plateforme financière baptisée "Dakar Financial and Services City" sur une superficie de 20 hectares. Pour répondre aux besoins d'industrialisation tout en respectant les préoccupations environnementales, une centrale électrique solaire de 100 MW sera installée dans la Zone.





Le président de la République a exprimé sa reconnaissance envers les populations locales impactées par la réalisation des Zones, mettant en avant l'importance de leur compensation et de leur réinstallation. Il a aussi encouragé les investisseurs à maximiser les retombées positives en termes d'emplois et de responsabilité sociétale des entreprises.





Il a conclu en remerciant les autorités locales, la BOAD, et a exhorté le secteur privé national à saisir les opportunités offertes par les Zones économiques spéciales pour favoriser la croissance économique. Le président Sall a déclaré : « C'est cela aussi la vocation des ZES. Ensemble, bâtissons le Sénégal émergent, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous ! ».