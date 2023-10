Développer un projet de Waqf public et tirer profit des synergies : La Haute Autorité du Waqf et l'Institut Islamique de Dakar se donnent la main

La Haute Autorité du Waqf (HAW) et l'Institut Islamique de Dakar (IID) s’engagent pour travailler en synergie et atteindre les objectifs qui sont assignés par l’Etat du Sénégal. Les deux institutions publiques ont signé ce jeudi 12 octobre 2023, à Dakar, une convention de partenariat, après plusieurs mois de discussions. Le document a été paraphé par le Directeur général de la HAW, M. Racine Ba, et le Secrétaire général de l’IID, M. Amadou Sakhir Mbaye, en présence de M. Pape Abdou Cissé, Président du conseil d’administration (PCA) de l’Institut Islamique de Dakar (IID) et M. El Hadji Amar Lo, Président de la Commission de Supervision de la Haute Autorité du Waqf (HAW).









« Développer un projet de Waqf public et tirer profit des synergies entre les deux institutions »





Cette convention de partenariat conclue pour une période de cinq (05) ans, renouvelable par tacite reconduction, a pour but de déterminer et encadrer les termes de la collaboration entre la HAW et l’IID, en vue de développer notamment un projet de Waqf public et tirer profit des synergies entre les deux institutions. A ce titre, les deux parties s’engagent à travailler ensemble afin de développer et mettre conjointement en œuvre un programme de coopération par le recours à l’instrument du waqf. Il s’agit en effet, d’une coopération de partenariat pour la mise en place d’un waqf public au profit de l’Institut Islamique de Dakar ; une sensibilisation et communication sur le Waqf ; une formation et accompagnement dans le domaine du Waqf ; et enfin, un appui institutionnel aux programmes développés par l’Institut Islamique de Dakar.





Pour atteindre ces objectifs et réaliser les activités définies dans le cadre de la convention, la HAW et l'IID ont convenu de se rencontrer périodiquement pour la planification du programme commun, du suivi et de l’évaluation des résultats.





« Le waqf est un instrument important dans le développement durable »





Pour le Président de la Commission de Supervision de la Haute Autorité du Waqf (HAW), le waqf est « un instrument important dans le développement durable, de par ses caractéristiques qui constituent principalement de la perpétuité, de la continuité et de la pérennité du financement des projets de développement ». « Aujourd’hui, ce n’est plus une question d’aider les gens individuellement. Il s’agit de proposer des projets durables qui peuvent continuer dans le cadre du financement du développement qui peut soutenir des projets de manière continue, de manière perpétuelle », a expliqué El Hadji Amar Lo, dans son mot de bienvenue.





« La HAW et l’IID sont toutes deux mues par les mêmes valeurs islamiques de charité et de solidarité qu’incarne le waqf »





Le Président du conseil d’administration (PCA) de l’Institut Islamique de Dakar (IID), pour sa part, est revenu sur l’importance de cette convention entre les deux institutions. Selon Pape Abdou Cissé, la HAW et l’IID sont toutes deux mues par « les mêmes valeurs islamiques de charité et de solidarité qu’incarne le waqf ». « Lorsque le projet de convention m’a été soumis, je n’y avais personnellement apporté aucune observation. Je trouvais le projet pertinent, opportun et conforme à la vocation des deux institutions », a souligné le PCA de l’IID.





HAW, une autorité administrative indépendante rattachée au Ministère des Finances et du Budget





A rappeler que la Haute Autorité du Waqf (HAW) est une autorité administrative indépendante. Elle est rattachée au Ministère des Finances et du Budget. Son rôle est de vulgariser le waqf au Sénégal, contrôler et superviser les waqf privés, et promouvoir le développement des waqf publics. Sa vision est de « faire du waqf un instrument innovant de développement économique et social, au service des couches vulnérables ».





Le waqf est une donation par laquelle une personne immobilise un bien afin que les revenus de son exploitation soient dépensés dans des œuvres de charité.





IID, un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle technique du Ministère de l’Education nationale