Diamniadio : Un boulevard et une avenue portent les noms de Macky Sall et de Léopold Sédar Senghor

La Délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) a mis les petits plats dans les grands, mardi 5 décembre, pour l’organisation de la cérémonie de l’inauguration et le baptême de la Rue 13 du 1e arrondissement ainsi que l’Axe 70 du Pôle urbain de Diamniadio. Il s’agit d’un boulevard et d’une avenue qui porteront respectivement les noms de deux chefs d’Etat sénégalais : Macky Sall et Léopold Sédar Senghor. Cette manifestation, qui s'inscrit dans la continuité des hommages aux figures marquantes du Sénégal, a été un moment riche en symboles et en réflexions.





Fier de cette initiative, le Délégué Général de la DGPU, Diène Farba Sarr, espère voir dans un futur proche « les forces de défense et de sécurité et la jeunesse sénégalaise venir défiler au niveau du Boulevard Macky Sall pour célébrer la fête de l’indépendance ».









Le président Macky Sall, visiblement ému, a qualifié dans son allocution Diamniadio de « livre d'histoire ouvert sur les bâtisseurs de la Nation », établissant des parallèles avec des monuments antérieurs tels que le Centre Abdou Diouf et le stade Abdoulaye Wade. Il a mis en avant le caractère transcendant de cette localité, située au carrefour des routes convergentes vers Dakar et ouverte sur les profondeurs du Sénégal, fusionnant ainsi « tradition et modernité ».





« Diamniadio accueille et fait place à Léopold Sédar Senghor, premier Président de la République du Sénégal. Une ville neuve, un lieu de paix qui abrite la Cité des Nations Unies et l'Université Amadou Mahtar Mbow, symboles de savoir et de paix universelle », a déclaré le président avec fierté.