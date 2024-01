Dîner de Gala caritatif : la Promo 99 de l’UCAD rend la monnaie à l’institution et se met au service du social

L’Association d’anciens étudiants de la Faculté des Sciences juridiques et de Politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) des années 1999 fait à sa manière le service à la communauté. Elle a organisé un dîner de gala caritatif au King Fadh Palace le 13 janvier 2024. Une démarche citoyenne de joindre l’utile à l’agréable car la finalité, c’est de soutenir les couches vulnérables.









Pour la première édition du Gala caritatif, la promo a mis les petits plats dans les grands. Sous la présidence du Colonel de la douane, Ousmane Kane, les anciens pensionnaires de la Faculté des sciences juridiques et politiques cherchent ainsi à promouvoir l’esprit d’entraide, de solidarité et à manifester « leur engagement pour la citoyenneté et la citoyenneté au service de la société ».





Aujourd’hui se félicitant de leur accomplissement professionnel et personnel, ces cadres évoluant dans divers secteurs d’activités se veulent redevables au service public sénégalais et à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar particulièrement.





Ces retrouvailles réveillant de beaux souvenirs ont été agrémentées par une prestation de Pape Diouf, des artistes comédiens et d’autres artistes. Des tableaux d’artistes peintres ont été mis aux enchères. Les fonds récoltés serviront à soutenir les actions sociales au profit des couches vulnérables.





Ces moments de communion ont aussi été l’occasion de décerner des trophées aux partenaires et bienfaiteurs de l’association. Parmi ces derniers, il y a le patron de la 2stv par ailleurs parrain d’honneur de cette cérémonie, El Hadji Ibrahima Ndiaye, qui a été décoré.





Des distinctions ont été décernées aux structures telles que l’AIBD, SENICO, Fabrimetal, au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, ainsi qu’au ministre guinéen de la justice (membre de la Promo).