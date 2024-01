Diourbel : "La plupart des cas de viol proviennent de Touba" (Raddho)

La loi criminalisant le viol et la pédophilie au Sénégal n'a pas permis de dissuader certains prédateurs sexuels. Malgré le durcissement des peines, la liste des victimes ne cesse de s'allonger.











En effet, il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende parler de cas d'agression sexuelle dans le département de Mbacké, selon le délégué du procureur local. Seydina Omar Diallo animait un forum organisé par la section Raddho de Diourbel.





"La plupart des victimes de viol n'ont pas d'extrait de naissance" (Procureur)





Pour le chef du parquet de Mbacké, la plupart des filles victimes de viol n'ont pas d'extrait de naissance. "Il faudra qu'on surveille les filles. La communauté doit parler avec ses enfants. C'est très difficile de concevoir des témoins, en cas de viol. C'est une loi qui vient à son heure, mais c'est une loi problématique, parce que tous les dossiers sont en instruction et il y a un déficit de magistrats", souligne le procureur de Mbacké qui a fait un brillant exposé sur les tenants et les aboutissants de cette loi.









Face à la presse, le coordonnateur régional de la Raddho est revenu sur l'objectif de ce forum tenu ce mardi à la mairie de Touba. "On a senti que la loi criminalisant le viol et la pédophilie n'était pas bien comprise par les populations qui ne se sont pas bien approprié cette loi. Cause pour laquelle la Raddho a entrepris de faire une campagne de sensibilisation, d'information et de communication sur cette loi", déclare Malick Ciré Sy qui invite l'Etat à recruter des magistrats pour combler le gap.





La personne morale de la Raddho a fait une révélation de taille sur la recrudescence des cas de viol à Touba. "Le choix de Touba n'est pas gratuit, encore moins fortuit, pour la bonne et simple raison que la plupart des cas de viol que nous recevons à Diourbel proviennent de Touba. Nous avons jugé nécessaire de réunir les acteurs et faire venir un magistrat pour qu'il puisse leur expliquer les tenants et les aboutissants de cette loi", révèle Malick Ciré Sy.