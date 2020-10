Cellou Dalein Diallo : "Je sors victorieux de cette élection avec un large écart"

L’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo qui a fait face à la presse à l'instant, au niveau de son quartier général, a annoncé sa victoire dès le premier tour du scrutin de ce samedi 18 octobre. Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), devant les médias nationaux et internationaux, s’est proclamé victorieux devant le président sortant Alpha Condé." Mes chers compatriotes. Malgré les anomalies qui ont entaché le déroulement du scrutin du 18 octobre 2020, et au vue des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection avec un large écart", a-t-il déclaré.Une déclaration vivement accueillie pas ses partisans et soutiens qui ont rallié son QG.