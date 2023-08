Direction de la police de l’Air et des Frontières : Les nouveaux bureaux inaugurés

Le nouveau bâtiment qui va désormais abriter les bureaux de la Direction de la police de l’air et des frontières a été inauguré le vendredi 4 août dans la matinée au Camp Abdou Diassé. Le ministre de l’Intérieur a été représenté par son Secrétaire Général. La cérémonie s’est déroulée sous la présence de l’ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Pisani.





Cette cérémonie traduit selon le Secrétaire Général du ministère de l’intérieur qui a lu le discours de Antoine Félix Diome, la bonne coopération entre le Sénégal et l’Union européenne dans le domaine de la sûreté. « La sécurité intérieure, note Alioune Badara Niang, est érigée au rang des priorités avec son intégration dans le référentiel de politique de développement national qui est le plan Sénégal émergent ».





A lui en croire, des efforts énormes sont consentis par le Gouvernement du Sénégal en matière de renforcement de capacité des forces de défense et de sécurité qui aujourd’hui comme par le passé, s’acquittent avec professionnalisme de leurs missions régaliennes, à savoir: assurer la sécurité des personnes et des biens dans le respect des droits fondamentaux.





La coopération avec l'Union européenne dans le cadre du Programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l'Union européenne, SENSEC-UE, et le Partenariat Opérationnel Conjoint de Lutte contre le Trafic de Migrants et la Traite des Êtres Humains au Sénégal, le POC a joué un rôle important selon l’ambassadeur. « Et en tant que partenaires, nous nous devons d'agir ensemble, afin de développer les perspectives et opportunités pour la jeunesse, de renforcer les voies légales de migration, tout en luttant contre le fléau de la migration irrégulière » dit-il.













Plus de détail avec la vidéo