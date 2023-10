Disparu depuis août, le célèbre acteur Marwan Berreni retrouvé mort

Le Parquet de Lyon a indiqué ce jeudi 19 octobre que les analyses autour du corps retrouvé la semaine passée dans une maison abandonnée de Corcelles-en-Beaujolais (Rhône) confirment qu’il s’agit bien de Marwen Berreni. La dépouille de l’acteur a été retrouvée sans vie.



Marwan Berreni, né le 4 décembre 1988 à Paris et disparu depuis le 4 août 2023 est un acteur français. Il est surtout connu pour son personnage d'Abdel Fedala, qu'il interprète de 2009 à 2022 dans le feuilleton Plus belle la vie, diffusé sur France 3.



Le 3 août 2023, peu après 23 heures, une femme âgée de 37 ans a été percutée par un véhicule à Mâcon, en Saône-et-Loire, alors qu’elle traversait un passage piéton à proximité d'une boîte de nuit, le Club 400.



Deux jours plus tard, le 5 août, un véhicule 4X4, correspondant au signalement impliqué dans l'accident avait été découvert à 20 kilomètres de là, à Fleurie, abandonné au bord d'un champ, selon des sources policières et judiciaires. Les enquêteurs avaient alors trouvé à l'intérieur du véhicule des papiers d'identité appartenant à Marwan Berreni. Mais jusqu'ici, ils n'avaient pas réussi à retrouver le comédien.



Si le corps de Marwan Berreni a été retrouvé, de nombreuses questions restent encore sans réponse. Comment l'acteur est-il mort ? S'est-il suicidé ? Est-il responsable de l'accident ? Les investigations vont se poursuivre pour tenter de trouver les réponses.