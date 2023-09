Dispositif sécuritaire Gamou de Tivaouane : La Police mobilise 3000 agents

C'est un important dispositif que la police nationale a mis en place pour garantir la sécurité des biens et des personnes au Gamou de Tivaoune de cette année. Face à la presse, ce dimanche 24 septembre, le directeur de la sécurité publique de la Police nationale, le commissaire-divisionnaire Ibrahima Diop a fait savoir que 3000 éléments seront déployés sur le terrain. Un chiffre en hausse comparé à l'année dernière où 2500 policiers assuraient la sécurité des milliers de pèlerins. La police nationale a donc renforcé son dispositif afin de barrer la route aux personnes qui seraient tentées de déranger la quiétude des pèlerins.

A ce propos, les éléments du Commissariat urbain, renforcés par le groupement mobile d'intervention ont procédé à des opérations pré-gamou et de désencombrement. Des opérations qui ont abouti à 187 arrestations dont 158 pour vérification d'identité, 11 pour nécessité d'enquête, 1 pour ivresse public et manifeste, 2 pour conduite sans permis de conduire, 1 pour vol, 1 pour tentative de vol, 2 pour vol avec usage de moyen de transport, 2 pour flagrant délit de vol, 4 pour détention et trafic de chanvre indien (125 g de chanvre indien saisis, Nolan), 5 pour détention et usage de produits cellulosiques (11 bouteilles de diluants de 50ml saisies, ndlr) a renseigné le directeur de la Sécurité publique.

S'agissant des opérations pour la sécurité routière, la police a eu à vérifier 250 véhicules. Par ailleurs, "21 véhicules ont été immobilisés et envoyés en fourrière et 16 motos immobilisées". La police a aussi installé des caméras de surveillance et des drones pour appuyer ses unités sur le terrain.