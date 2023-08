Dissolution de Pastef, Détention de Sonko: Les surprenantes conclusions de Abdou Mbow

"Le Sénégal est une République et ne se résume pas en un seul homme. Ousmane Sonko est en prison. On a déclenché une procédure pour modifier le code électoral et les membres de sa coalition sont présents. Il faudrait qu’on sache que l’Assemblée nationale fait son travail comme le stipule la constitution convenablement". C'est la réponse du député Abdou Mbow interpellé sur la question en marge de l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale.





A l’en croire, les institutions de la République sont aujourd’hui plus que jamais debout. « L’emprisonnement de Ousmane Sonko relève du judiciaire. Laissons la justice faire son travail de la même manière que l'Assemblée nationale fait son travail", a déclaré le député.





S'agissant de la dissolution de Pastef, il dira que c'est une décision administrative qui a été prise suite à plusieurs comportements notés. Il ajoute que le dialogue national a porté ses fruits et justifie la modification du code électoral .





Les détails avec la vidéo