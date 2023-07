Distinction : Le Ministère de l'Economie décore ses agents nommés ou promus aux Ordres nationaux au titre des années 2022 et 2023

Le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération a tenu, ce mardi 25 juillet 2023, sa traditionnelle cérémonie de décoration de ses agents nommés ou promus aux différents Ordres nationaux au titre des années 2022 et 2023. La rencontre solennelle, qui a été ouverte par l’hymne nationale du Sénégal, dans un hôtel de la place, à Dakar, a été présidée par la ministre Oulimata Sarr, en présence du Grand chancelier, Général Meissa Niang.









23 agents décorés après plusieurs années de loyaux services





Au total, 23 agents ont été décorés dans l’Ordres national du Lion et dans l’Ordre du mérite. Il s’agit, pour l’Ordre national du Lion pour l’année 2022, de M. Djibril Dione, ingénieur statisticien économiste et directeur de la prévision et des études économiques (19 ans d’ancienneté) qui a reçu le grade de Chevalier ; de Mme Mam Siga Ndiaye, statisticienne et adjointe au chef de service régional de la statistique et de la démographie de Dakar/superviseur de la cartographie censitaire de la région de Dakar dans le cadre du projet RGPH5 (32 ans d’ancienneté) qui a été distinguée au grade de Chevalier ; de M. Sékhou Diakhaby, conseiller en planification et conseiller technique du DG de la DGPPE (23 ans d’ancienneté) élevé au grade de Chevalier.





Pour l’Ordre national du Lion année 2023, il s’agit de M. Mory Diouss, Ingénieur des travaux statistiques (41 ans d’ancienneté) qui a été décoré au grade de Chevalier ; de M. Ousmane Sène, comptable et chef du bureau administratif et financier de la Direction du développement du capital humain (DDCH/DGPPE/MEPC) (22 ans d’ancienneté) distingué au grade de Chevalier ; de M. Seydou Nourou Sy, instituteur et analyste en GRH à l’Inspection interne du MEPC (28 ans d’ancienneté) décoré au grade de Chevalier.





Pour le grade de commandeur pour l’année 2022, M. Mamour Ousmane Ba, conseiller en planification et directeur de la coopération économique et financière du MEPC (30 ans d’ancienneté) a été distingué au grade de commandeur ; et Mme Oumy Ndiaye, ingénieur statisticien, chef de la Division de la surveillance multilatérale à la Cellule de suivi intégration (CSI/DGPPE) (32 ans d’ancienneté) élevée également au grade de commandeur.





Pour l’Ordre national du mérite au titre de l’année 2023, il s’agit de Mme Mariétou Wade, secrétaire et secrétaire particulière du Directeur de cabinet du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération (29 ans d’ancienneté) qui a été décorée au grade d’officier.





Pour l’année 2022, M. Cheikh Mbacké Thiam, contrôleur du travail et de la sécurité sociale et DAGE du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement (16 ans d’ancienneté), est distingué au grade de Chevalier ; M. Ibrahima Bèye, mathématicien économiste et conseiller technique du directeur de la planification (28 ans d’ancienneté) a reçu le grade de Chevalier ; M. Papa Alassane Konaré, magistrat et coordonnateur de la cellule des affaires juridiques du MEPC (17 ans d’ancienneté) élevé au grade de Chevalier ; M. Papa Diouf, chauffeur à l’ANSD (17 ans d’ancienneté) décoré au grade de Chevalier ; M. Simon Diouf, comptable au Centre d’études de politiques pour le développement (CEPOD) (28 ans de carrière) décoré au grade de Chevalier ; M. Souleymane Diop, économiste et chef de service régional de la planification de Saint-Louis (29 ans de carrière) distingué au grade de Chevalier ;





Pour l’Ordre du mérite de l’année 2023, Mme Couca Tabane, comptable et spécialiste en passation des marchés à l’ANSD (26 ans d’ancienneté) a obtenu le grade de Chevalier ; Mme Coumba Diodio Niang, assistante au bureau des relations sociales à l’ANSD (37 ans d’ancienneté) a été élevée au grade de Chevalier ; M. Massogui Ndiaye, chauffeur du Secrétaire général du MEPC (28 ans d’ancienneté) décoré au grade de Chevalier ; Mme Farma Guèye, secrétaire Cellule de suivi de l’intégration/DGPPE (18 ans d’ancienneté) distinguée au grade de Chevalier ; M. Salif Signaté, économiste planificateur, chargé d’études, chef du bureau des politiques sectorielles/DPSE/DP/DGPPE au MEPC (32 ans d’ancienneté) décoré au grade de Chevalier ; et enfin, M. Baye Birame Ndiaye, chauffeur et chef du parc automobile/DAP/DGPPE (18 ans de carrière) distingué au grade de Chevalier.





« J’attache une attention particulière à la motivation et à la cohésion du personnel »





Après avoir procédé à la remise des distinctions aux récipiendaires au nom du Chef de l’Etat, Macky Sall, Mme le ministre a exprimé au nom de tous les agents de son département et à son nom propre, sa sincère gratitude à l’endroit de Monsieur le président de la République et du Premier ministre Amadou Ba qui, selon elle, ont toujours apporté le concours nécessaire dans l’accomplissement de leurs missions. Elle a également exprimé sa profonde gratitude et sa grande satisfaction à l’ensemble des administrations sous tutelle pour « les excellentes relations de collaboration et leur disponibilité à accompagner les différentes initiatives qui vont dans le sens de la consolidation de la grande famille du MEPC, à savoir : l’ANSD, le FONSIS et le FONGIP.





Oulimata Sarr dit qu’elle attache « une attention particulière à la motivation et à la cohésion du personnel » qui, pour elle, constitue « le principal facteur de réussite dans l’accomplissement » de leurs missions. « Les ressources humaines, le capital humain, étant le socle pour l’accomplissement de nos missions, il est donc important de veiller à leurs conditions de travail et de vie. C’est tout le sens de l’adoption de la stratégie de Gestion des Ressources Humaines 2022-2025 du MEPC. Une stratégie donnée en exemple et que le DRH partage avec les autres ministères », a-t-elle insisté. Avant d’exhorter encore les uns et les autres à « une disponibilité constante, à un engagement sans faille, et à une solidarité permanente et agissante ».





Pour terminer, l’autorité étatique a félicité encore ses collaborateurs, tout en les exhortant vivement à « toujours maintenir le cap en vue d'accroître les performances et le prestige » de l’administration sénégalaise. Elle a également profité de l’occasion pour demander aux jeunes de s’inspirer de l’exemple que leurs aînés leur offrent.





Vague de remerciement à Mme le ministre





Le Directeur des ressources humaines (DRH) du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, M. Ibrahima Dieng, le porte-parole du jour des récipiendaires, M. Seydou Nourou Sy, ont tous remercié la ministre pour ses nombreuses actions depuis son arrivée à la tête du Ministère.





Des insignes de la République