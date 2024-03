Djida Thiaroye Kao : Mamadou Gueye, maire et Directeur des Domaines, inaugure un hangar aux poissons

Ce mercredi 20 Mars 2024, le Maire, et par ailleurs Directeur des domaines, Mamadou Gueye a procédé à l'inauguration d'un hangar au poisson au grand bonheur des commerçantes et commerçants.



Mamadou Gueye a dans son discours rendu un vibrant hommage "aux valeureuses et vaillantes femmes qui travaillaient dans des conditions pénibles avant l'érection de ce joyau, leur permettant aujourd'hui d'exposer, d'écouler sainement et tranquillement les produits halieutiques".