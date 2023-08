Doolel Admin : Un guide et une charte pour la dématérialisation des procédures administratives

Le Gouvernement du Sénégal et la Coopération allemande par l’entremise de son agence internationale pour le développement plus connue sous le sigle GIZ ont ficelé un partenariat afin d’encourager les réformes. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet appelé « Doolel Admin », Sénégal Numérique SA, en charge de l’exécution du plan d’action (egov) pour la digitalisation de l’Administration, a été identifié pour réaliser les activités dans le domaine du Numérique en collaboration avec les différentes parties prenantes dudit projet.





C’est ainsi qu’un atelier d’élaboration de la charte et du guide de simplification et de dématérialisation des procédures administratives a été organisé les 03 et 04 août 2023 à l’hôtel Rhino (Saly) en présence des représentants de ministères et autres démembrements de l’Etat. La rencontre a permis de recueillir toutes les informations nécessaires à l’élaboration du référentiel commun pour la simplification et la dématérialisation des procédures administratives en collaboration avec les administrations clés.





Le Directeur de la Digitalisation et de l’Innovation à Sénégal Numérique SA, Dr Innocent Nizeymana, salue l’opportunité d’une telle initiative pour une meilleure efficacité dans la digitalisation. Momar Lissa Sarr de la GIZ, pour sa part, magnifie la collaboration avec l’Etat en général et Sénégal Numérique en particulier. Secteur clé et porte d’entrée de la dématérialisation des procédures au Sénégal, le ministère de l’urbanisme a été représenté par la Directrice de l’Architecture, Mme Catherine Faye Diop qui revient sur les gains issus de la dématérialisation de certaines procédures du secteur.