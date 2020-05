Dr Bousso (Cous) : "Nos structures de santé sont en train d'atteindre leur degré de saturation"

VIDÉO. Le Directeur des opérations d'urgence sanitaire (Cous), Docteur Abdoulaye Bousso a annoncé, ce vendredi 15 mai les nouvelles orientations sur la prise en charge des personnes contactes. Ce, suite à la multiplication des cas positifs coronavirus au Sénégal. Aussi, a-t-il, informé sur la nouvelle décision prise avec les voyageurs entrants dans le pays.

"Aujourd'hui le nombre de cas augmente et la capacité de prise en charge de nos structures de santé sont en train d'atteindre leur degré de saturation. C'est pourquoi la prise en charge extra-hospitalière a commencé avec l'utilisation de structures non hospitalières pour prendre en charge les patients positifs", a fait savoir, d'emblée, le coordonnateur de la riposte contre la Covid-19 au Sénégal sur le plan opérationnel Docteur Abdoulaye Bousso. Ainsi, le Directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire a partagé, les nouvelles orientations par rapport à la prise en charge des personnes contactes, ce vendredi, lors du point journalier sur l'évolution de la pandémie du coronavirus au Sénégal.





"Il est difficile de prendre en charge certains patients positifs qui sont actuellement à domicile"





À l'en croire, cette prise en charge extra-hospitalière va s'étendre à des réceptifs hôteliers. "On a vu que la capacité de nos réceptifs hôteliers qui sont aujourd'hui occupés par la plupart des contacts. Du coup, il est difficile de prendre en charge certains patients positifs qui sont actuellement à domicile et que nous sommes en train d'évacuer". C'est pourquoi, affirme Dr Bousso, en collaboration avec les voyageurs entrants, une décision a été prise : celle de revenir à la stratégie initiale qui était de faire un streaming de tous les voyageurs à l'entrée. "Toute personne suspecte sera isolée en attendant son résultat. Si cette personne est positive, elle va être transférée dans un centre de traitement. Pour tous les autres passagers qui arrivent au Sénégal et qui ne présentent aucun signe, ils seront laissés et devront rentrer chez eux pour se mettre en quarantaine dans leur domicile pendant 14 jours", a informé le coordonnateur des opérations de la riposte.





Désormais, "les contacts vont être confinés à domicile et les réceptifs hôteliers vont être dédiés aux personnes positives"





Avant de poursuivre : "Concernant les contacts, au début, nous avions une prise en charge à domicile des contacts, puis nous sommes passés à un confinement des contacts dans les hôtels. Aujourd'hui, la prise en charge va se faire à domicile. Donc, ils vont être confinés à domicile et les réceptifs hôteliers vont être dédiés aux personnes positives".





Selon lui, "cette stratégie permettra d'avoir beaucoup plus de capacité parce que aujourd'hui ce que nous voulons c'est que nos hôpitaux ne soient pas transformés en hôpital-Covid et que l'ensemble des autres maladies puissent continuer à être prises en charge dans nos structures de santé".





"Il est important de pouvoir avoir d'autres lits que nous trouverons dans les réceptifs hôteliers qui aujourd'hui vont être prioritaires pour les patients positifs", a-t-il signalé.





Les sites de prises en charge extra-hospitaliers déjà identifiés





Le Directeur du Cous de faire remarquer : "nous avons déjà des sites de prises en charge extra-hospitaliers qui existent déjà au niveau de Guéreo, Hangar des pèlerins de l'aéroport de Yoff, à Sédhiou et à Bambey. Ces sites vont être développés dans toutes les régions pour nous permettre de ne pas mettre en saturation nos structures de santé". Dr Abdoulaye Bousso a aussi précisé qu'il y a d'autres sites qui vont être opérationnels dans les prochaines heures. "C'est le site de la base aérienne de Thiès que l'Armée a bien voulu mettre à la disposition du ministre de la santé", a-t-il souligné.





À ce jour, le Sénégal compte 2310 cas positifs de coronavirus dont 1394 de malades suivis dans les hôpitaux.