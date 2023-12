Dr Cheikh Tidian Dièye: "Macky Sall ne peut arrêter le projet Sonko, qu'il accepte la volonté divine”





Après la victoire judiciaire de Ousmane Sonko, Dr Cheikh Tidiane Dièye a exprimé sa satisfaction et félicité le peuple sénégalais pour sa détermination. Membre, au même titre que M. Sonko de la coalition Yewwi Askan Wi, Dr Dièye a invité le Président Macky Sall à accepter la candidature du maire de Ziguinchor. “Qu'il accepte la volonté divine et laisse Sonko recevoir ses fiches de parrainages. Sinon ils perdront encore et encore”, a-t-il déclaré.