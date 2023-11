E-learning: Sénégal Service s'engage à soutenir Dynamik Learning, pour créer de l'emploi

Sénégal Numérique SA, a procédé avec Dynamik Learning au lancement de la plateforme de contenus pédagogiques en ligne pour les candidats aux bac.









Cette plateforme créait alors que le monde était confiné à cause de la pandémie de COVID 19 vise à promouvoir l'éducation et la création d'emploi pour les jeunes. "Sénégal Numérique SA accompagne Dynamique Learning pour contribuer à la promotion de sa plateforme pour participer positivement les résultats de nos candidats", déclare Abdou Ndiaye, représentant du Directeur général de Sénégal SA.





Il souligne que la société nationale dont l'objectif est de conduire le politique en procédant à la transformation digitale de l'administration publique et à la dématérialisation des procédures administratives va intégrer dans le catalogue de formation de Sénégal digital académique la plateforme de Dynamik Learning. "Le dispositif de Sénégal service sera également mise à profit afin de démocratiser cette offre inédite dans tout le territoire Sénégal", informé M Ndiaye.





Aujourd'hui, Sénégal Service est disponible dans chaque département du Sénégal où il est possible de faire des démarches administratives, de chercher un emploi, un financement ou une formation à travers le pôle emploi. "Quand on a le Bac on a une clé pour l'avenir", estime Ami Rose Konaté, Directrice Dynamik Learning.





Le e-learning se positionne comme un outil pour changer les méthodes pédagogiques. Ce qui rend dynamique une économie , c'est le cas de la Chine qui compte plus d'un million d'étudiants à l'étranger. "Quand le Sénégal atteindra ces objectifs sera un pays développé", explique Mme Konaté. Pour elle la plateforme Dynamik Learning contribue à la création d'emploi. Elle a aujourd'hui créé une centaine d'emplois. "Nous cherchons a avoir 30 000 candidats aux Bac avec une contribution moyenne de 30 000 FCFA par candidats, ce qui rapporte 900 000 000 avec quoi, nous allons engager de personnel ressources pour assurer leur réussite", a donné en détaillé la Directrice Dynamik Learning.