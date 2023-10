Ecobank offre 10 ordinateurs et un an de connexion internet au CEM de Rufisque Ouest

Une vague de joie et de gratitude a inondé le Collège d'Enseignement Moyen (CEM) de Rufisque Ouest ce samedi 21 octobre. L'institution bancaire Ecobank a fait don de 10 ordinateurs pour soutenir l'éducation et la numérisation au sein de l'établissement. Cette généreuse initiative s'est déroulée dans le cadre de la "Journée Ecobank", au cours de laquelle l'institution financière panafricaine réalise des actions sociales au profit des communautés locales.









L'événement a rassemblé un public diversifié, composé de parents d'élèves, enseignants, membres de l'administration scolaire et habitants du quartier, tous venus pour célébrer cet acte de bienfaisance. Les véritables bénéficiaires de ce don, les élèves, ont exprimé leur reconnaissance de manière créative, en interprétant une scène de théâtre dans laquelle ils célébraient l'arrivée de ces précieux outils informatiques tout en exprimant leur gratitude envers leur bienfaiteur, Ecobank.





Mamadou Lamine Diagne, le directeur du CEM de Pikine Ouest, a chaleureusement remercié Ecobank pour ce don, qui, selon lui, arrive à point nommé. Il a mis en avant l'importance de l'informatique dans l'éducation, rappelant que l'établissement a toujours souhaité devenir le "CEM le plus utilisateur de l'informatique". Il a mentionné que tous les résultats scolaires sont désormais accessibles en ligne via la plateforme appelée "Planète", permettant aux parents de suivre en temps réel les notes de leurs enfants. De plus, les élèves ont accès à leur emploi du temps dès la fin du mois d'août, grâce à l'engagement de l'établissement en faveur de la promotion du numérique.





Mamadou Lamine Diagne a exprimé son souhait que cette collaboration entre Ecobank et le CEM perdure dans le temps, soulignant l'impact positif de cette donation sur l'éducation des élèves et la promotion de l'informatique au sein de l'établissement.





Ce geste de solidarité de l’institution bancaire a été réalisé dans un contexte particulier, alors que l'entreprise célébrait sa "Journée Ecobank". Cette journée est consacrée à des actions sociales au profit des communautés locales au Sénégal et dans les 32 pays où la banque est présente. Nafissatou Touré Thiam, Directrice des opérations d'Ecobank, a rappelé l'engagement de l'institution en faveur de l'éducation, de la santé, de la gestion de l'eau potable, des orphelinats et de nombreuses autres initiatives sociales au fil des décennies.





Elle a indiqué que cette remise d'ordinateurs est le début d'une campagne s'étalant sur trois ans, ayant pour thème "Transformer l'Afrique grâce à l'éducation". Nafissatou Touré Thiam a mis en avant l'importance de la révolution numérique, soulignant le rôle essentiel des smartphones dans l'accès au développement numérique.